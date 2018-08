Sociedad

Carlos III de Madrid

La cooperante navarra sigue sin mostrar síntomas de tener ébola

Redacción

22/11/2014

Por otra parte, ninguno de los sanitarios que atendió a Teresa Romero se ha contagiado, una vez concluido hoy el período de vigilancia al que se han sometido.

La médico cooperante trasladada a España desde Mali ante la posibilidad de que se haya contagiado de ébola permanece en observación en el Hospital Carlos III de Madrid sin mostrar síntomas de haber contraído la enfermedad, según han indicado a Efe fuentes sanitarias.

La cooperante navarra, miembro de la oenegé Médicos sin Fronteras (MSF), se encuentra en observación pero sin aislamiento en la sexta planta del citado centro, habilitada para atender casos de este virus y donde permanecerá durante 21 días.

Fuentes sanitarias han explicado que la sanitaria no será sometida a los test para conocer si se ha infectado de ébola mientras no presente los síntomas propios de la enfermedad, como ha ocurrido hasta el momento.

En la actual situación, la profesional sanitaria no es una paciente, porque no está enferma (no presenta algún síntoma, como fiebre), sino un contacto de alto riesgo en observación.

No hay ébola entre los sanitarios de Romero

Ninguno de los sanitarios que atendió a la auxiliar de enfermería Teresa Romero se ha contagiado de ébola, una vez concluido hoy el período de vigilancia al que se ha sometido a estas personas, más de un centenar entre médicos y enfermeros, según ha confirmado a Efe una portavoz del hospital La Paz-Carlos III de Madrid.

Durante los casi 30 días que permaneció ingresada en el Carlos III antes de recibir el alta, la mayoría de ellos con medidas estrictas de aislamiento para evitar contagios, Romero fue atendida por más de cien personas entre médicos, enfermeros, auxiliares, celadores y limpiadoras.

Todos ellos han sido o están siendo vigilados por el Servicio de Prevención de Riesgos del hospital, es decir, se les ha llamado dos veces diariamente para preguntarles si tenían fiebre -37,7 grados- o si se encontraban mal, medida que se mantiene durante los 21 días que se consideran el período máximo de incubación del virus.