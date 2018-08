Sociedad

Hospital Carlos III

La cooperante navarra está 'animada y tranquila'

Redacción

23/11/2014

La cooperante navarra de Médicos Sin Fronteras (MSF) sigue sin mostrar síntomas de la enfermedad.

La cooperante navarra de Médicos Sin Fronteras (MSF) repatriada desde Mali hasta el hospital madrileño Carlos III tras pincharse con una aguja utilizada con un enfermo de ébola, permanece hoy "animada y tranquila" y mantiene contacto con su familia.

Es la única información que hoy ha ofrecido la ONG MSF con respecto a la situación de la cooperante, trasladada a España para ser sometida a observación médica ante la eventualidad de que pudiese desarrollar ébola, aunque, según las últimas informaciones de las autoridades sanitarias, la mujer no presenta los síntomas de la enfermedad.

Este sábado, fuentes sanitarias explicaron que la cooperante no será sometida a las pruebas para conocer si se ha infectado de ébola mientras no presente los síntomas propios de la enfermedad, como ha ocurrido hasta el momento.

Según ha explicado una portavoz de MSF, la profesional sanitaria no es una paciente, porque no está enferma (no presenta fiebre, por ejemplo), sino que ha tenido un "contacto de alto riesgo" y por eso está en observación pero sin aislamiento en la sexta planta del Carlos III. El Ministerio de Sanidad ya informó el viernes de que la cooperante permanecerá en observación durante 21 días en el Carlos III.