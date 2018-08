Sociedad

Información sobre alimentos

Entra en vigor el nuevo reglamento europeo de etiquetado de alimentos

Redacción

13/12/2014

La principal novedad es la obligación de incluir información nutricional en la mayoría de alimentos transformados.

El nuevo reglamento europeo sobre información alimentaria entra en aplicación este sábado e introducirá cambios en la información que el consumidor recibe de los productos, entre los que la principal novedad es la obligación de incluir información nutricional en la mayoría de alimentos transformados.

Según indica la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), se deberá indicar el valor energético, las grasas, las grasas saturadas, los hidratos de carbono, los azúcares, las proteínas y la sal del alimento por cada 100 gramos o cada 100 mililitros y, con carácter voluntario, la proporción de esos elementos en cada porción. Las bebidas alcohólicas que contengan más del 1,2% en volumen de alcohol estarán exentas de esta obligación, así como los alimentos no envasados.

Con el nuevo reglamento, las etiquetas deberán ser más legibles. El tamaño mínimo de la letra deberá ser de 1,2 milímetros, aunque, si la superficie del envase es inferior a 80 centrímetros cúbicos, el tamaño mínimo establecido es de 0,9 milímetros. Si esta es inferior a 25 centímetros cúbicos, la información nutricional no será obligatoria. También será necesario indicar el país de origen en el etiquetado y de los alérgenos.

Este nuevo etiquetado no será obligatorio hasta el 13 de diciembre de 2016. Según la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (Aces), la nueva normativa no introduce cambios en frutas y verduras frescas no envasadas, pero sí para carnes y pescados. En el caso de las primeras, la información obligatoria dependerá del tipo de carne, mientras que, en el caso de los productos de pesca, será necesario aportar información sobre la zona, el arte de captura utilizado y la zona de cría, si se trata de acuicultura.

Durante un tiempo convivirán los nuevos y antiguos etiquetados, ya que la normativa obliga a los productos lanzados al mercado desde hoy sábado.