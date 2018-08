Sociedad

En Oviedo

Hallan a tres niños desnutridos y abandonados en una vivienda

Redacción

21/12/2014

La Policía Nacional está buscando a la madre de los menores, que lleva desaparecida varios días.

La Policía Nacional ha ampliado a toda España la búsqueda de la madre de tres niños abandonados en un piso de Oviedo que fueron hallados este viernes por agentes que atendieron un aviso vecinal.

Los niños, de menos de un mes, 18 meses y tres años, necesitaron asistencia de los servicios sanitarios al presentar signos de desnutrición. Actualmente, se encuentran fuera de peligro y están bajo la tutela del Principado de Asturias.

La mujer lleva desaparecida varios días y por el momento no hay señales sobre su paradero. Según indican fuentes policiales, "no cuentan con testimonios que puedan orientar su búsqueda ya que tiene poca familia y no sabe nada".

De este modo, tras una primera investigación de proximidad se ha procedido a ampliar la búsqueda a toda España aunque por el momento no se ha avanzado en su localización. De hecho, no se descarta ampliar la búsqueda a otros países si hubiera pistas al respecto.

Desde la Policía señalan que es todo "muy raro" y no hay una línea de investigación clara, al tiempo que apelan a la responsabilidad social para evitar extender rumores sin fundamento sobre la mujer, que vivía sola con los tres niños, uno de ellos recién nacido, tras el fallecimiento de su pareja.