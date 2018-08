Sociedad

Denuncia a Maroto por amenazas, tras no firmar su propuesta de RGI

12/03/2015

Según la denuncia presentada por un ciudadano ante el TSJPV, el alcalde le amenazó: "Te vamos a poner una multa de 350 euros. Ya vas a ver, majo".

Un ciudadano de Vitoria-Gasteiz ha registrado este jueves en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) una denuncia contra el alcalde de la ciudad, Javier Maroto (PP), por "amenazarle" tras negarse a firmar a favor de la campaña para endurecer los requisitos de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), al considerar que se trata de una propuesta que induce al "racismo".

Los hechos denunciados se habrían producido este pasado domingo en la Plaza del Arca de la capital alavesa, en la que la plataforma 'Ayudas + Justas', que propone excluir de la RGI a las personas sin permiso de residencia a quienes no lleven cinco años empadronados en Euskadi y a otros colectivos, había instalado una mesa para recoger firmas.

Al parecer -la denuncia presentada por este ciudadano y por SOS Racismo- una voluntaria de esta plataforma se acercó al denunciante, para invitarle a firmar a favor de esta propuesta, presentada en su día por Maroto y posteriormente asumida por este colectivo.

"Vas a ver, majo"

Este ciudadano se negó a suscribir la iniciativa porque, según explicó a la voluntaria, consideraba que se trata de una iniciativa "sesgada" y que "induce al racismo". En ese momento, según se recoge en la denuncia, Maroto -que se encontraba en la zona apoyando la recogida de firmas- se dirigió a esta persona en términos "amenazantes".

Según los hechos denunciados, el alcalde del PP se expresó en los siguientes términos: "Te vamos a poner una multa de 350 euros. Ya vas a ver, majo, qué bien te sienta". Posteriormente, siempre según el denunciante, Maroto se dirigió a un policía municipal que se encontraba en la zona para que tomara nota de lo sucedido e identificara al ciudadano. La denuncia indica que el agente comunicó al vitoriano que le iban a "abrir un expediente".

'Son anécdotas'

Maroto ha calificado de "anécdotas" los enfrentamientos que ha tenido con varios ciudadanos durante la recogida de firmas y ha asegurado no ha dado órdenes a sus escoltas para que sancionen a las personas que se enfrenten a él verbalmente, aunque ha advertido de que "llamar racista a una persona es un delito".

El primer edil ha explicado que en su "tiempo libre" acompaña a los voluntarios de la plataforma 'Ayudas+Justas' que recogen firmas para respaldar la Iniciativa Legislativa Popular con la que proponen endurecer los requisitos de acceso a la RGI.

Según Maroto, la "tónica general" de las personas que se acercan es la de preguntar en qué consiste la plataforma o "directamente la conocen y quieren firmar". También reconoce que hay personas que "han escuchado mensajes que no se ajustan a la realidad, como en el caso del denunciante", y ha explicado que estas personas se han dirigido a él "con descalificativos como racista o xenófobo".

"Yo no quiero descalificar a nadie, solo pido respeto para mí y para los voluntarios que sí están recibiendo descalificaciones de algunos medios de comunicación, políticos y ciudadanos que no se enteran de la fiesta y no entienden lo que estoy diciendo", ha indicado.

