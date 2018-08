Política

Perceptores de la RGI

Maroto propone la huella digital en Lanbide para perceptores de la RGI

Redacción

03/03/2015

El alcalde de Vitoria-Gasteiz y parlamentario vasco del PP, Javier Maroto, ha propuesto que se implante la huella digital en Lanbide para "garantizar" el reconocimiento de la identidad de perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Maroto lidera desde hace varios meses una campaña para que el Parlamento Vasco apruebe una modificación de los criterios de concesión de la RGI y ha apoyado expresamente a la plataforma "Ayudas+Justas", que está recogiendo firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular que recoge esos cambios.

Entre otras medidas, el alcalde, que ha acusado a determinados colectivos de inmigrantes, concretamente de origen magrebí, de querer vivir de estas ayudas sin trabajar, defiende que queden al margen de la RGI los extranjeros ilegales.

Hoy Maroto ha presentado una proposición no de ley en la Cámara vasca en la que propone la implantación de la huelga digital en Lanbide, el servicio vasco de empleo que también gestiona la RGI, para que se pueda reconocer a los usuarios de estas ayudas "en los casos en los que técnica y jurídicamente se considere necesario".

Según ha informado el PP en una nota, el alcalde considera que Lanbide ha tenido recientemente "algunas dificultades" en el seguimiento de la identidad de la identidad de algunos preceptores de la RGI. "El Gobierno Vasco debe poner punto y final a los casos de falsificación de pasaportes que, como hemos podido comprobar, está permitiendo que se descubran situaciones de abusos en los que una misma persona cobra varias ayudas sociales al mes", ha explicado.

Toña, en contra

Por su parte, el consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Ángel Toña, ha afirmado que el Gobierno Vasco no va a implantar la huella digital para "estigmatizar a un colectivo de personas de este país".

En declaraciones a la Ser, Toña ha señalado que éste es un asunto que "no puede estigmatizar" a un sector concreto de la población. "'Aquí pone la huella ¿y los demás?, los demás no importa'. Eso no puede ser", ha aseverado.

El consejero ha insistido en que poner la huella es un asunto tecnológico y, "si se le quiere dar vida a eso, requiere muchos más requisitos, mucha más dedicación, muchos más recursos y más planificación que decirlo una bonita mañana de invierno".