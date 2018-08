Sociedad

Los titulares del día

Los titulares del jueves 26 de marzo

IKER GÓMEZ | EITB.EUS

26/03/2015

Estas son las cinco noticias que debes leer antes de arrancar el día.

Avanza la investigación en Los Alpes

La grabación de la caja negra recuperada del accidente del avión accidentado en Los Alpes muestra cómo uno de los pilotos está fuera de la cabina golpeando la puerta de acceso e intentando entrar. Desde dentro, no hay respuesta. El New York Times ha publicado esta noche los contenidos de esa grabación, aunque oficialmente las autoridades francesas no han confirmado aun la información. Según dicha grabación, en el registro de esa caja negra se puede escuchar incluso como intenta derribar la puerta. Por el momento, las autoridades solo han confirmado que descartan que hubiera una explosión en pleno vuelo. La Fiscalía de Marsella ofrecerá más detalles esta mañana. En el lugar de la tragedia ha comenzado la lenta recuperación de los primeros cadáveres, y el Gobierno español ha confirmado que, de las 150 víctimas, 51 son de nacionalidad española.

'Operación Pastor'

Reprentantes de Etxerat y del colectivo Jaiki Hadi, integrado por médicos que atienden a los presos de ETA, comparecerán hoy públicamente para denunciar la 'Operación Pastor'. Ayer, la Guardia Civil detuvo a cuatro personas en una operación que el ministerio de interior vincula con el denominado de frente de cárceles. Desde el Gobierno Vasco, se apunta a que este tipo de operaciones policiales someten a la sociedad a un tensionamiento periódico innecesario que se corresponde con un tiempo pasado.

Pleno en Navarra: seguirán investigando el caso CAN

Los grupos de la oposición han acordado seguir investigando el caso de Caja Navarra en el Parlamento durante la próxima legislatura. Así lo van a aprobar hoy en el último pleno de la actual legislatura. Por este caso, la presidenta navarra, Yolanda Barcina, tuvo que hacerle frente a una moción de censura. Tras una legislatura complicada, será su última sesión plenaria.

La cadena perpetua se convertirá hoy en una realidad

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobará hoy la reforma del Código Penal que introduce en España la prisión permanente revisable y que prevé también un endurecimiento de penas para delitos relacionados con el terrorismo yihadista. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez firmaron el pasado 2 de febrero el acuerdo que posibilitará la aprobación. Las personas integradas ?en organización terrorista? que causaran la muerte de una persona serán castigadas ?con la prisión, por el tiempo máximo previsto?.

La Copa, en Barcelona

El Camp Nou será la sede de la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Athletic Club el próximo 30 de mayo, según anunció ayer Antonio Suárez Santana, presidente de competiciones organizadas por la Real Federación Española de Fútbol, tras la Junta Directiva celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). El estadio del Barcelona se impuso en la segunda y última votación al bilbaíno de San Mamés por 26 a 18 votos. Las otras dos sedes que se barajaron para la final de la Copa del Rey y que quedaron descartadas en la primera votación fueron Sevilla y Valencia.