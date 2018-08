Sociedad

El Gobierno Vasco recaba información sobre posibles afectados vascos

26/04/2015

"Nuestra prioridad es tratar de conseguir información sobre la situación en la que puedan estar las personas vascas que puedan encontrarse en Nepal", ha dicho la responsable de Acción Exterior.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado hoy que no se puede confirmar ni descartar la hipótesis de que haya vascos afectados por el terremoto ocurrido en Nepal.

En declaraciones a los medios en la localidad vizcaína de Gernika, donde ha asistido a los actos de recuerdo del 78 aniversario del bombardeo, Erkoreka ha manifestado que el Gobierno vasco se encuentra "en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que está haciendo "un esfuerzo importante" por recabar información de todos los ciudadanos españoles afectados, incluidos los de Euskadi.

Por ello, ha pedido "cautela" sobre esta situación y ha dicho que el Gobierno Vasco irá difundiendo la información sobre esta situación a medida que esté confirmada.

De igual forma, ha expresado su "consternación, preocupación, solidaridad y apoyo a las víctimas, tanto mortales como afectadas, por este seísmo".

En ese sentido, y con el objetivo de agilizar las labores posteriores al temblor, Marian Elorza, responsable de Acción Exterior del Gobierno Vasco, ha indicado que mañana el Consejo de Gobierno aprobará una "línea de ayuda humanitaria que va a permitir que, en catástrofes como esta de la que estamos hablando en Nepal, pueda haber ONGs que intervengan aportando ayuda para solventar la situación de crisis humanitaria que se ha generado".

"Nuestra prioridad es tratar de conseguir información sobre la situación en la que puedan estar las personas vascas que puedan encontrarse en Nepal. En ese sentido, estamos en contacto desde el día de ayer con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con la embajada de España; en primer lugar, tiene prioridad localizar a las personas que podrían estar en el país y recopilar la información de la situación que puedan encontrarse esas personas".

Elorza ha difundido direcciones electrónicas con las que ponerse en contacto con Acción Exterior del Gobierno Vasco o con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Este último ha puesto en marcha una unidad de crisis que va recopilando información de todas las personas que se pueden encontrar en el país.

Emails:

Gobierno Vasco -> accion-exterior@euskadi.eus

Ministerio -> unidaddecris@maec.es

Exteriores, en busca de 150 españoles

Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha informado de que su departamento trabaja para repatriar al único español herido del que se tenga constancia, y que presenta congelación en las manos, y ha añadido que intenta asimismo localizar a 156 españoles tras el terremoto acaecido en Nepal.

En declaraciones a los periodistas en Nueva Delhi, García-Margallo ha explicado que el español herido ya está llegando a Katmandú, la capital de Nepal. Además, el ministro ha precisado que entre los residentes españoles inscritos en el país asiático hay 21 localizados y 38 no localizados; 7 residentes esporádicos no localizados; 148 turistas localizados y 105 sin localizar. En total, habría 215 españoles localizados y 156 no localizados.

El Gobierno español ha decidido enviar a Katmandú el Airbus 310 de la Fuerza Aérea Española en el ha viajado a la India el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, para evacuar a los españoles que ya han sido localizados en la zona del terremoto en Nepal.

El ministro de Asuntos Exteriores español ha apuntado también que, desde que se conociera la noticia de la catástrofe, la Unidad de Emergencia Consultar ha estado pendiente de todo, así como la embajada española en Delhi.

En este sentido, ha indicado que, en cuanto se restablezcan las comunicaciones, se va a desplazar al lugar a un equipo de la embajada española en Delhi, integrado por la cónsul, el consejero de Interior y un policía de plantilla de la embajada, experto en rescates. España tiene una cónsul honoraria en Nepal.

