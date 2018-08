Sociedad

Titulares del martes 12 de mayo

12/05/2015

Estas son las cinco noticias que debes leer antes de arrancar el martes.

Concentraciones por el accidente laboral en Funes

Los sindicatos han convocado para este martes una concentración en solidaridad por la muerte de dos trabajadores este lunes en Fune (Navarra). El siniestro tuvo lugar ayer, en la empresa Ultracongelados Virto, tras desplomarse de una grúa de unos 60 metros de altura. Los dos trabajadores fallecidos pertenecen a la constructora valenciana Develood, especializada en montajes industriales. La empresa valenciana había sido subcontratada por la constructora Dematic, a la que Ultracongelados Virto había adjudicado la edificación de un silo automático.

Con estas dos muertes, son ya cinco los fallecidos en accidente laboral en Navarra durante los dos últimos meses.

Juicio a Segi

Este martes quedará visto para sentencia en la Audiencia Nacional el juicio contra los acusados de Segi. El fiscal rebajó ayer su petición de pena de diez a seis años de prisión para cada uno de los diez presuntos miembros de Segi. Las defensas, por su parte, han solicitado la absolución de todos los acusados.

Patronal y sindicatos acuerdan una subida salarial del 1% para 2015

La patronal y los sindicatos CCOO y UGT han alcanzado a última hora de la tarde de este lunes un preacuerdo que establece una subida salarial del 1% para el presente año 2015 y del 1,5% para el 2016. En el preacuerdo se incluye una cláusula de garantía salarial para el conjunto de los dos años. De este modo, si el IPC aumenta por encima del 2,5% en el conjunto de estos años, se activaría la cláusula acordada para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Si bien, desde la patronal se deja este extremo en el aire, a la espera de una nueva reunión para cerrar flecos que tendrá lugar este martes.

Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo (i) y UGT, Cándido Méndez (d). Foto: EFE

Publicación de nombres de defraudadores

El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha avalado este lunes, con el voto de calidad del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, publicar los nombres de los defraudadores a Hacienda siempre y cuando tengan una sentencia condenatoria firme. Así, el informe aprobado respalda la publicación de resoluciones condenatorias firmes cuando el delito tuviera por perjudicado a la Hacienda Pública, al considerar que "sirve a un interés general". Reconoce que la publicidad de la sentencia puede suponer un gravamen para la persona condenada susceptible de afectar a sus derecho al honor, intimidad y protección de datos, pero afirma que "también cabe entender que esta publicidad cumple fundamentalmente una función de información" y se configura como un elemento "preventivo y educativo".



Dos obras de Picasso y Giacometti, las más caras de la historia

Una obra tardía de Pablo Picasso, vendida por 179,36 millones de dólares, y una pieza de Alberto Giacometti, por 141,28 millones, se han convertido este lunes por la noche en la pintura y en la escultura más caras jamás subastadas y han protagonizado, en una dulce noche para Christie's, "la subasta del siglo" en Nueva York.

a casa de subastas londinense diseñó "Looking forward to the past" (así denominó la sesión) para pulverizar récords, y lo ha conseguido al ensalzar a la pintura "Les femmes d'Alger (Versión 'O')" (Las mujeres de Argel), de Pablo Picasso, como la obra de arte con una mayor precio alcanzado en una noche de subastas.

En escultura, el suizo Alberto Giacometti se ha superado a sí mismo y su "L'homme au doigt" (El hombre que señala), se ha convertido en la escultura más cara jamás subastada.

"Les femmes d'Alger (Versión 'O')" (Las mujeres de Argel), de Pablo Picasso. Foto: EFE