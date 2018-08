Plutón tiene montañas

La nave espacial estadounidense New Horizons ha enviado sorprendentes imágenes que revelan la existencia de jóvenes montañas heladas en Plutón y otras novedades, tras llegar este martes lo más cerca que se ha estado nunca del desconocido planeta enano.

Estas nuevas fotografías muestran "un conjunto de montañas con picos de hasta 3.500 metros por encima del cuerpo de hielo", según ha explicado la Agencia Espacial Estadounidense (NASA) tras recibir las últimas imágenes enviadas por la sonda.

Se trata de una de las superficies más jóvenes nunca vistas en el Sistema Solar, según la NASA, puesto que se formaron "hace no más de 100 millones de años" en un sistema que tiene más de 4.500 millones de años.

Today we shared new images from @NASANewHorizons and its #PlutoFlyby. Watch the excitement: https://t.co/8bfZemSnxD pic.twitter.com/rUv2vKGPUl