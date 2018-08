Sociedad

La vacuna de la varicela se administrará a bebés a partir de 2016

30/07/2015

Euskadi se ha desmarcado del acuerdo y seguirá vacunando a niñas y niños que a los 10 años no han superado la enfermedad.

La vacuna de la varicela se empezará a administrar en edad pediátrica precoz a partir de 2016 en el Estado, según el acuerdo al que han llegado el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. Así lo ha manifestado el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en rueda de prensa al término de una reunión que se ha prolongado durante más de seis horas y en la que se ha ratificado que una primera dosis de esta vacuna se administre entre los 12 y los 15 meses y una segunda entre los 3 y 4 años.

El impacto para los presupuestos del año que viene ronda los 6 millones de euros y 14,5 para el siguiente, un coste que, según Alonso, va a ser asumible para el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Sin incidencia en Navarra y en la CAV

El consejero de Sanidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, había adelantado ya este miércoles la decisión, que, ha explicado se ha adoptado por consenso aunque no por unanimidad, ya que las comunidades gobernadas por el PSOE habían manifestado su disconformidad con esta medida por considerar que no está justificada por algunas sociedades científicas. No obstante, Sánchez Martos ha confiado en que todas las comunidades pongan en práctica. A su juicio, las razones para incluir la vacuna son "de sentido común" como lo demuestra el hecho de que en CCAA como Navarra "que la tienen desde hace tiempo" han disminuido los casos.

En la CAV, según había anunciado el consejero de Sanidad Jon Darpón, se va a seguir la referencia del Comité asesor técnico de vacunas, que lleva "trabajando muchos años" y "trabaja muy bien". "Es el que tiene que marcarnos la pauta y ser la referencia", dijo este martes el consejero, que añadió que rechaza que el Estado legisle sobre las unidades de gestión clínica porque es una "invasión de competencias". En Euskadi, la vacuna se administra a las niñas y niños que a los 10 años no han superado la enfermedad.