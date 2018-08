Sociedad

El Consejo vasco de Vacunación decidirá sobre la vacuna de la varicela

30/07/2015

El Gobierno Vasco no se opone a que se suministre a bebés, pero señala que "es una decisión técnica que debe ser tomada por científicos".

El consejero vasco de Salud, Jon Darpón, ha anunciado que llevará al consejo asesor de vacunación de Euskadi el acuerdo del Consejo Interterritorial de administrar la vacuna de la varicela a bebés a partir de 2016, para que la decisión sea tomada con criterios "científicos".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Darpón se ha referido, de esta forma, a la decisión acordada este pasado miércoles en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas de que la vacuna de la varicela comience a administrarse en niños de un año a partir de 2016. Actualmente, en Euskadi se suministra a niñas y niños que a los 10 años no han superado la enfermedad.

En ese sentido, Darpón ha asegurado que no se opone a que se cambie a los 12 ó 15 meses, pero "entendemos que es una decisión técnica que debe ser tomada por científicos", no por el ministro de Sanidad. Por lo tanto, ha precisado que ayer no se opusieron al cambio, pero "vamos a llevar su ratificación al Consejo Asesor de Vacunación de Euskadi".

Darpón ha destacado que se trata de un consejo que "funciona desde hace 25 años" y ha considerado que en Euskadi "tenemos un buen calendario vacunal y este año se han hecho muchos cambios". Así, ha recordado que "se ha introducido la vacuna del neumococo desde el 1 de julio y hemos recuperado también los niños nacidos desde el 1 de enero, se ha cambiado la edad de la vacuna del papiloma virus a las niñas que se ponía a los 14 años y ahora será a los 12, empezando el siguiente curso escolar a partir de septiembre, y se ha adelantado la vacuna del meningococo".

