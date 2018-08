Sociedad

Crimen machista en Cuenca

La familia de Morate: 'No existe perdón para una atrocidad así'

E.G | EITB.EUS

13/08/2015

Han hecho público un comunicado en el que acusan al principal sospechoso de ser una "abominación de hombre" y hacen llegar su pésame a la familia de las dos chicas asesinadas.

La familia del principal sospechoso del crimen machista ocurrido en Cuenca, Sergio Morate, ha hecho público un comunicado en la red social Facebook en la que, con duras palabras, condenan el asesinato y muestran su solidaridad y apoyo a los familiares de las dos chicas asesinadas, Laura del Hoyo y Marina Okarynska. "No existe excusa ni perdón para una atrocidad así", sostienen.

El comunicado, difundido esta mañana por la fanpage de Muebles Chillarón propiedad de la familia Morate y Garcés, los familiares "dedican unas palabras" al presunto asesino Sergio Morate, a la Policía, a los periodistas y a los familiares de Del Hoyo y Okarynska. La página luce, además, la imagen de un crespón negro con los nombres de las dos chicas (Laura y Marina) en señal de luto por la muerte de ambas.

"No sabemos qué diablo o terrible demencia se apoderó de ti pero debes ser consciente de que no sólo asesinaste a esas niñas, has matado a su familia y a la que fue tuya, no existe excusa ni perdón para una atrocidad así", ha escrito la familia al joven.



Y añade: "Ojalá te localicen y encierren pronto indefinidamente, y ojalá entonces tu mente perturbada se recupere para darte cuenta de que también te mataste tú".

Extracto del comunicado de la familia de Sergio Morate en Facebook.

Con el texto más extenso de todos, la familia se dirige a los padres y hermanas de Del Hoyo y Okarynska: "Cuando la angustia, incertidumbre y el sufrimiento constante por cada larguísimo día que pasaba sin apenas noticias resultaban insoportables, pensábamos en vosotros y nos daba hasta vergüenza quejarnos". "Si tanto era nuestro dolor resultaba inimaginable vuestra agonía", añade.

Las familias Morate y Garcés consideran que no es conveniente acompañarles en los actos de luto por si les recuerda "a esa abominación de hombre", pero dejan claro que, aunque no puedan estar en persona, estarán conectados siempre "por el profundo sentimiento de dolor" que les deja "sus irreparables pérdidas"

Tras agradecer a la Policía el trato recibido, la familia expresa su confianza en que ésta conseguirá "atrapar al culpable o culpables". Además, los familiares del joven de 30 años desaparecido desde el jueves dirigen unas palabras a los periodistas que difundieron "mentiras miserables que añadían daño donde ya no cabía más dolor, en el corazón de todos los familiares y sus seres queridos". La familia Morate-Garcés pide a esos periodistas que "recapaciten con los métodos" porque la sociedad "está ya sobrada de monstruos" y ayuden "en contra de ellos con noticias bien contrastadas".