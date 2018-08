Sociedad

Asesinadas las dos jóvenes desaparecidas en Cuenca

12/08/2015

El exnovio de una de ellas, Sergio Morate, es el principal sospechoso del crimen. Los investigadores creen que huyó a Italia en coche. Teléfono contra el maltrato: 016.

Se han cumplido los peores presagios. Laura del Hoyo Chamón y Marina Okarynska, las dos jóvenes desaparecidas el 5 de agosto en Cuenca, han sido asesinadas y sus cuerpos han sido hallados en el nacimiento del río Huécar, en la localidad de Palomera. No es un caso aislado: el machismo y el sistema patriarcal han asesinado a casi 800 mujeres en el Estado en poco más de 10 años.

El principal sospechoso del crimen machista es el exnovio de una de las víctimas, Sergio Morate, del que tampoco se sabe nada desde el mismo día. Los investigadores creen que ha huido a Italia en coche. Tiene antecedentes por violencia de género: pasó por prisión por retener y agredir sexualmente a una expareja. La Policía busca su vehículo, un Seat Ibiza de color verde, con matrícula 1062CPF.

La Policía Nacional lleva toda la semana registrando las propiedades del joven y de su familia en Cuenca y los municipios de Palomera y Chillarón. En el marco de estos trabajos, los investigadores han llegado a inspeccionar dos pozos ubicados en la finca de Chillarón.

Los cadáveres han sido hallados en el nacimiento del río Huécar (Cuenca), según han informado fuentes del Ministerio del Interior. Presentan signos de quemaduras y restos de cal, por lo que todo hace pensar que el autor o autores de sus asesinatos podrían haber intentado quemarlas, han señalado fuentes de la investigación.

Los cuerpos de Laura y Marina, que se encontraban boca abajo, han sido hallados por un hombre, que ha avisado a la Policía, que ha acordonado la zona y que tras la primera inspección ocular ha podido confirmar que los cadáveres corresponden a dos mujeres. Los cuerpos están desde las 2:15 horas de este jueves en el tanatorio Alameda de la capital, donde se les está practicando la autopsia esta mañana.

El río Huécar nace a unos tres kilómetros de la localidad de Palomera, donde la Policía había registrado una casa propiedad de la familia del supuesto asesino.

Miles de personas participan en una concentración en Cuenca. Foto: EFE

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado su más sentido pésame a las familias de las jóvenes. Asimismo, el Gobierno regional ha puesto a disposición todos sus medios de apoyo de ambas familias, que han solicitado atención psicológica para afrontar este duro trance.

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha manifestado en la red social Twitter sentirse "horrorizado por la muerte de las dos chicas en Cuenca" y ha expresado su "cercanía con sus familias" y su "deseo" de que las Fuerzas de Seguridad del Estado "lleguen hasta el final".

Orden internacional de búsqueda para el presunto autor

El juez ha dictado una orden internacional de búsqueda del presunto autor de la muerte de Laura y Marina. Así lo ha indicado en Cuenca el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, que ha explicado a los periodistas que se ha dictado la orden a Europol e Interpol.

No obstante, Gregorio no ha confirmado si la orden de búsqueda es contra el exnovio de una de las chicas fallecidas, Sergio Morate, sobre el que recaen las sospechas ni si se está buscando a una sola persona o a más de una. Gregorio ha recordado que el juez ha decretado el secreto de sumario y ha considerado: "No podemos dar ninguna clase de pista para que podamos conseguir que el presunto culpable pase a disposición de la justicia lo antes posible".

Conmoción en Cuenca

Poco antes del hallazgo, unas 4.500 personas habían abarrotado en la tarde del miércoles la Plaza de España de Cuenca en una concentración convocada por las familias, que agradecían la solidaridad de los conquenses y pedían ayuda en la búsqueda.

Dos grandes pancartas acompañaban la concentración, con las leyendas: "Marina, Laura, estamos con vosotras", y "Cuenca entera, con vosotras. Os vamos a encontrar".

El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto. Diputación y Ayuntamiento de Cuenca han convocado concentraciones, previstas para el mediodía de hoy, jueves, para condenar la muerte de las jóvenes.

"Un fracaso del sistema"

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, María Ángeles Carmona, ha reconocido que cada asesinato machista, como el de las dos jóvenes de Cuenca, representan un "fracaso del sistema".

"Estamos consternados por esta terrible noticia. Las actuaciones están bajo secreto de sumario pero el principal sospechoso es la ex pareja de una de ellas y, si se confirmara que cometió este vil asesinato, no hay más remedio que admitir que el sistema ha fallado; cada uno de los asesinatos es un fracaso del sistema haya habido denuncia previa o no", ha explicado Carmona en una entrevista en la Ser recogida por Europa Press.

_____________________________

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía o llama a alguno de los siguientes números de teléfono: 900 840 111 (en Euskadi) y 016 (en todo el Estado); ambos son gratuitos y no dejan rastro en la factura.