Sociedad

Crimen en Cuenca

El amigo de Morate dice que éste le confesó el crimen pero no le creyó

EFE

15/08/2015

El ciudadano rumano acusado de ayudar a ocultarse a Sergio Morate asegura que éste le contó que había matado a su exnovia, pero que no le creyó y por eso no le denunció a la Policía.

Istvan Horvath, el ciudadano rumano acusado de ayudar a ocultarse en Rumanía a Sergio Morate, principal sospechoso del doble crimen de las jóvenes de Cuenca, ha asegurado a Efe que este le contó que había matado a su exnovia pero que él no le creyó.

"Al día siguiente (de llegar a Rumanía) me contó que había matado a Marina (Okarynska). No le creí, le dije que intentaba impresionarme", ha dicho Horvath. "No le creí, por eso no advertí a la Policía", ha insistido.

Horvath había alquilado el apartamento donde fue detenido junto a Morate el jueves.

Ambos se conocieron en la cárcel en España y asegura que Morate se puso en contacto con él recientemente. "Me envió un mensaje y me dijo que había hecho algo. Luego, me llamó y me dijo que estaba perdido por algún lugar en Austria, pero sin decirme nada más. Fui a buscarlo a Hungría y me lo traje a Rumanía", explicó.

El presunto cómplice se mostró aparentemente conmocionado por el asesinato de las dos jóvenes de Cuenca, Marina Okarynska y su amiga Laura del Hoyo, asegurando que se trata de un acto "imperdonable".

Horvath, de 27 años, fue puesto en libertad con cargos poco después de su detención, y está siendo investigado por la Policía como posible cómplice.

Sergio Morate, el principal sospechoso de la muerte de las dos jóvenes de Cuenca, se encuentra en prisión provisional en Rumanía, después de declararse inocente ante un Tribunal de este país y sostener que teme por su vida en caso de regresar a España.

El Tribunal de Apelación de Timisoara, ante el que compareció Morate, aceptó la petición de la Fiscalía de fijar un periodo de detención provisional de 15 días, tiempo durante el cual se espera la petición formal de entrega de las autoridades españolas.

Permanecer al menos un año en Rumanía

Por otra parte, Morate pretendía alquilar un apartamento en la misma localidad rumana donde el jueves fue detenido, Lugoj, incluso "para un año", según ha explicado a EFE el propietario del edificio, Flavius Luca.

Luca recibió la petición de alquiler a través del amigo rumano con el que Morate se alojaba, en un apartamento también de su propiedad, antes de la detención de ambos el jueves por parte de las fuerzas de seguridad rumanas.

"Horvath me visitó un día antes del asalto de la policía para decirme que tenía una visita de un amigo español que quería alquilar un estudio para un mes, dos meses o un año", ha dicho a EFE Flavius Luca, propietario del edificio.

"Le dije que no disponía de un estudio, pero que le ayudaría", ha aclarado.