Sociedad

Radio y magazine

La BBC emite un reportaje sobre la desaparición de Hodei Egiluz

agencias | redacción

03/09/2015

El equipo de investigación de la BBC explica los orígenes del caso para "ayudar a mantener presente que Hodei Egiluz sigue en paradero desconocido".

La cadena británica BBC ha elaborado un reportaje de investigación sobre el caso del joven de Galdakao (Bizkaia) Hodei Egiluz, que desapareció hace casi dos años en Amberes.

Bajo el título 'Hodei The Man Who Vanished' (Hodei-El hombre que desapareció), la BBC emitirá este jueves este reportaje en sus programas de radio 'Assignment', a través de su servicio internacional de radio The World Service, y 'Crossing Continents', que se se emite a través de su emisora nacional Radio 4, según ha explicado el Ayuntamiento de Galdakao.

Se trata de un doble trabajo que ya está disponbile tanto en formato audio y como en un magazine ilustrado con numerosos testimonios y fotografías.

El programa fue grabado en julio en Galdakao y en Amberes. A lo largo de 28 minutos, el equipo de investigación explica los orígenes del caso para "ayudar a mantener presente que Hodei Egiluz sigue en paradero desconocido y aún queda pendiente resolver su localización".

En el resumen que ofrece la propia BBC de este reportaje, recuerda que "la última vez que alguien vio Hodei Egiluz, un ingeniero informático de 23 años de edad, estaba en una noche de fiesta en el puerto belga de Amberes, en octubre de 2013".

Según indica, el joven vizcaíno es uno de aproximadamente 10.000 personas que desaparecen en Europa cada año, si bien su caso ha provocado "una respuesta notable" porque "prácticamente toda su ciudad natal en España se puso detrás de la búsqueda de la Policía belga, en una forma u otra" y su búsqueda "desencadenó una campaña que finalmente atrajo a figuras como el futbolista Ronaldo y el presidente del Gobierno español".