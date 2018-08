Sociedad

Emotiva carta

Koro Díaz, la madre de Hodei Egiluz: 'Resiste, te encontraré'

E. Lotina | eitb.eus

01/10/2015

“Hodei, no sé dónde estás, pero sí sé, que el día que te encuentre será maravilloso”, ha escrito la madre del joven desaparecido en una emotiva misiva.

A punto de que se cumplan dos años de la desaparición del joven de Galdakao (Bizkaia), Hodei Egiluz, su madre Koro Díaz, ha publicado una emotiva carta en la página de Facebook Hodei Missing:

?Kaixo Hodei: Dentro de 19 días hará 2 años que escuché estas últimas palabras a través del Skype: 2 egun barru etxean! Ya ves, están a punto de pasar 2 años y aún no he logrado encontrarte. El camino está siendo muy complicado, lleno de piedras, pero RESISTE, TE ENCONTRARÉ. Algún día esas piedras se harán polvo, allanaran mi camino y por fin podremos abrazarnos.

Hodei, no sé dónde estás, pero sí sé, que el día que te encuentre será maravilloso. Ese día llegará, no sé cuándo, pero llegará. Y sólo espero que la pena y el dolor no nos consuman y sigamos teniendo fuerzas para luchar por nuestro reencuentro?.

El joven vizcaíno desapareció en Amberes (Bélgica) el 19 de octubre de 2013.