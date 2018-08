Sociedad

Violencia machista

56 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en el Estado en 2015

eitb.eus

31/12/2015

La web feminicidio.net eleva a 105 el número de mujeres asesinadas por violencia machista, al sumar también casos no recogidos por los datos oficiales.

Al menos 55 mujeres han sido asesinadas en 2015 en España por los hombres con los que tenían o habían mantenido una relación de pareja, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno español, aunque hay tres casos más en investigación, y la Junta de Andalucía ha confirmado uno más hoy en Almería.

La web feminicidio.net eleva a 105 el número de mujeres asesinadas en 2015 por violencia machista, al sumar también casos no recogidos por los datos oficiales como el de Laura del Hoyo, de 24 años, asesinada en agosto junto a su amiga Marina Okarynska en Cuenca por el exnovio de esta última, y que sin embargo no consta como víctima de violencia de género por no ser pareja o expareja del asesino.

De las 55 mujeres asesinadas este año que han sido reconocidas oficialmente como víctimas de violencia de género por el Ministerio de Sanidad, al menos 13 habían denunciado malos tratos. De hecho, cuatro incluso tenían medida de protección en vigor, lo que no evitó el homicidio. De todas las mujeres asesinadas este año, 36 eran de nacionalidad española y 19 nacieron en otros países. Las víctimas son de todas las edades: 18 mujeres tenían entre 41 y 58 años; 16 estaban entre los 31 y los 40, y 11 no habían cumplido la treintena.

En el caso de Euskadi, han sido asesinadas tres mujeres en 2015: Leyre Rodríguez, Almudena Matarranz y una mujer de 29 años cuya identidad no ha trascendido. En Navarra no se ha registrado ningún feminicidio.

Por otra parte, la violencia machista deja 50 menores huérfanos y tres niños asesinados en 2015.

821 asesinatos desde 2003

En total, 821 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España desde el año 2003; más de cinco crímenes al mes durante trece años.

Desde 2013 además, se cuentan los hijos de mujeres maltratadas muertos a manos de ese maltratador: 13 niños en algo menos de tres años.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía o llama a alguno de los siguientes números de teléfono: 900 840 111 (en Euskadi) y 016 (en todo el Estado); ambos son gratuitos y no dejan rastro en la factura.