El marido de Losada pidió a una amiga que le matara tras su arresto

16/02/2016

Algunos de los testigos que han declarado hoy han coincidido que Jon Ezkurdia era muy celoso.

El marido del actor Koldo Losada y acusado de su asesinato, Jon Ezkurdia, pidió a una íntima amiga de la pareja que le matara, cuando se encontraba dentro del coche de la Ertzaintza y coincidiendo con el momento en que se encontró el cuerpo sin vida de su pareja.

En la segunda sesión del juicio por el crimen del actor Koldo Losada, esta mañana han declarado diez testigos, entre ellos una amiga de la víctima y del acusado, Itziar, que ha coincidido con los hermanos del actor en destacar que Jon era muy celoso y que la relación de la pareja era "rara". "No me parecía una relación sana" y el perjudicado era Koldo, ha indicado.

Esa íntima amiga del matrimonio ha recordado que la tarde del 19 de noviembre de 2014, preocupada por el paradero de Koldo, que no contestaba al teléfono, y tras averiguar que no se encontraba donde decía el acusado, viajó desde Donostia / San Sebastián hasta el domicilio de la pareja en Bilbao.

Cerca del portal, los sanitarios de una ambulancia atendían a Jon porque había bebido alcohol y al salir de la ambulancia, agentes de la Ertzaintza le introdujeron en un coche patrulla donde la testigo se sentó junto a él y le preguntó qué había hecho. "Mátame, por favor. Mátame", le pidió el acusado a su amiga, quien ha opinado que en ese momento "Jon sabía perfectamente que estaba dentro de un coche de policía" y lo que había pasado, y que al verle, le reconoció sin problema.

Esa amiga de la pareja ha indicado que el acusado "estaba muy orgulloso de haber dejado de beber", después de años con problemas con el alcohol, y que hacía años que no le había visto borracho ni le había visto nunca con esos lapsus de memoria que Jon dijo tener sobre el día del crimen y que son base de la argumentación de la defensa.

Tanto Itziar como los hermanos de la víctima, dos de los cuales, Begoña e Iñigo, han comparecido también hoy como testigos, además de la productora teatral Garbiñe Losada, que declaró ayer, han manifestado que semanas antes de los hechos Jon había asegurado tener problemas graves de salud y el día del crimen, toda la familia y amigos aguardaban los resultados de unas supuestas pruebas médicas. El acusado, en su declaración al inicio del juicio, dijo no saber "de donde había salido eso" de que estuviera gravemente enfermo.

Varios testigos han explicado que dos días antes de morir, Koldo les dijo sentirse enfermo. "Me duermo por las esquinas y me encuentro muy débil", dijo a su amiga de Donostia / San Sebastián pero lo achacó a una comida que, según le había explicado Jon, podría estar en mal estado. La acusación sostiene que el acusado había ido administrando tranquilizantes e hipnóticos a la víctima hasta lograr que el día de autos quedara adormecido y así asegurarse que no iba a poder defenderse de su ataque.

El juicio continuará mañana con más testigos de la defensa y después declararán los agentes de la Ertzaintza que intervinieron tras el asesinato.

