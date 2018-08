Sociedad

SAVE THE CHILDREN

Un 6,3 % de los alumnos de la CAV afirma ser víctima de acoso escolar

AGENCIAS | REDACCIÓN

18/02/2016

Por otro lado, según refleja una encuesta del la asociación Save the Children, realizada a menores de entre 12 y 16 años, un 3,5 % de estudiantes vascos reconoce haber acosado a alguien.

Un 9,3 % de los estudiantes de la ESO (6,3 % en la CAV) considera que ha sufrido acoso en los últimos dos meses y un 6,9 % (4,5 % en la CAV) se considera víctima de ciberacoso. En cuanto a los acosadores, un 5,4 % de alumnos y alumnas reconoce haber acosado a alguien y un 3,3 % reconoce haberlo hecho a través de Internet o las redes sociales. En Euskadi, estos porcentajes descienden al 3,5 % y al 2,1 %, respectivamente.

Este es el panorama que refleja Save the Children en su informe "Yo a eso no juego. Bullying y ciberbullying en la infancia". Han analizado, a través de entrevistas a más de 21.400 estudiantes de entre 12 y 16 años (2.201 estudiantes en la Comunidad Autónoma Vasca), la realidad del acoso escolar, tanto desde el punto de vista del acosado como del acosador .

"Al acoso hay que llamarlo por su nombre, es una forma de violencia. No es un juego de niños y no podemos justificarlo. Como sociedad no podemos permitirnos fallar a niños que están sufriendo situaciones de estrés o ansiedad y que, como hemos visto recientemente, a veces llegan incluso hasta el suicidio", ha señalado Andrés Conde, director general de Save the Children España.

Preguntados por sus conductas agresoras, la mitad de los y las menores reconoce haber insultado o dicho palabras ofensivas de alguien y el 33 % afirma haber agredido físicamente. El principal motivo argumentado por los niños que practican acoso es "que no saben por qué". La segunda causa que más veces reportan es por "gastar una broma".

Save the Children reivindica que "el acoso y ciberacoso deben formar parte de una estrategia de lucha integral contra la violencia contra la infancia".

La asociación tiene abierta una petición online con más de 23.000 firmas para pedir al Gobierno de España y todas las fuerzas políticas que se comprometan a aprobar una estrategia integral frente a todas las formas de violencia contra la infancia, que cuente con un presupuesto específico y que tenga como eje central una Ley Orgánica.