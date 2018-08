Twitter, diez años de cambio en la comunicación e información

Hoy, 21 de marzo, se cumplen 10 años del nacimiento de Twitter. Una red social que ha cambiado nuestra forma de comunicarnos y de informarnos.

A día de hoy, la red social cuenta con 320 millones de usuarios activos al mes, y más de mil millones de personas al mes lee algún tuit. Unos números que dan vértigo. En esta década de vida Twitter ha marcado más de un hito.

Sus creadores lo desarrollaron como un proyecto secundario, mientras hacían una web para sindicar textos y vídeos. El cofundador de la red social, Jack Dorsey, envío el primer tuit hace 10 años:

just setting up my twttr