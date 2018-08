Twitter, hamar urte komunikazioa eta informazioa aldatzen

Gaur, martxoak 21, Twitter sare sozialak 10 urte bete ditu. Sare sozialak komunikatzeko eta informatzeko modua aldatu du.

Sare sozialak 320 milioi erabiltzaile ditu hilean, eta 1.000 milioi pertsona baino gehiagok txioren bat bidaltzen dute hilero. Zenbakiek bertigoa ematen dute. Hamarkada honetan une gogoangarri ugariren berri eman du Twitterrek.

Sare sozialaren sortzaileek bigarren mailako proiektu bat bezala garatu zuten, testuak eta bideoak biltzeko webgune bat prestatzen ari zirela. Jack Dorsey sareko sortzaileak duela 10 urte bidali zuen lehen txioa:

just setting up my twttr