La solidaridad, protagonista del año en Twitter

Eider Garaikoetxea | Eitb.eus

10/12/2015

La red social repasa 2015 con su particular resumen en la que reúne los 10 temas que más impacto han tenido, así como los mensajes más retwiteados y los nuevos usuarios más influyentes.

El 2015 acababa de comenzar cuando unos terribles atentados estremecieron al mundo. Aquel 7 de enero, hombres enmascarados y fuertemente armados irrumpían en la sede de la revista satírica Charlie Hebdo matando a 12 personas e hiriendo a 11. La libertad de expresión y Francia se convirtieron, sin quererlo, en protagonistas mundiales. Twitter, la red social espejo por excelencia de la actualidad, clamó #JeSuisCharlie (Yo soy Charlie) como mensaje de solidaridad. 10 meses después, la noche del 13 de noviembre, París era nuevamente atacada con tres atentados simultáneos en los que perdieron la vida 137 personas y resultaron heridas 415. Twitter rezó entonces por la capital francesa: #PrayforParis.

Si ayer era Youtube, quien con su Rewind2015, repasaba el año, este jueves ha sido el turno de Twitter. La red social ha recopilado los trending topics (temas del momento) de este 2015, así como los tweets y los usuarios más populares.

#JeSuisCharlie y #PrayforParis encabezan el ranking de términos que más impacto han generado en la red social este 2015. No obstante, podría decirse que el verdadero protagonista del año ha sido la solidaridad, ya que cuatro de los 10 hashtag con más impacto tienen el apoyo como hilo conductor. Así, destacan el #RefugeesWelcome (refugiados, bienvenidos), #BlackLivesMatter (el término de apoyo a la comunidad negra tras lo sucedido en Ferguson y en otras ciudades estadounidenses) o #IStandWithAhmed (hashtag en solidaridad con el joven de 14 años estadounidense que fue detenido por portar un reloj digital que la Policía tomó por bomba).

Esta es la lista completa:

#JeSuisCharlie y #PrayforParis

#BlackLivesMatter

#HomeToVote y #LoveWings

#RefugeesWelcome

#IStandWithAhmed

Elecciones en Argentina, Canadá, Singapur, India y Reino Unido

#FIFAWWC

#PlutoFlyby

#BlueandBlack y #WhiteandGold, por aquel vestido que "cambiaba de color".

#CaitlynJenner

Twitter también ha dedicado uno de sus apartados a las "nuevas voces" que se unieron a la red social durante 2015. Barack Obama (con su cuenta personal @Potus), @Caitlyn_Jenner (la exatleta estadounidense que abrió una cuenta tras su cambio de sexo), la cantante Diana Ross o el exagente de la CIA y Edward Snowden figuran entre las nuevas incorporaciones.

Hello, Twitter! It's Barack. Really! Six years in, they're finally giving me my own account. ? President Obama (@POTUS) Mayo 18, 2015

Can you hear me now? ? Edward Snowden (@Snowden) septiembre 29, 2015

En cuanto a los comentarios más retwiteados, destacan algunos relacionados con el grupo de música adolescente One Direction o el realizado por el presidente estadounidense tras autorizar el Tribunal Supremo el matrimonio gay.

Proud of my boys the new single is sick. Big love. :) x ? zayn (@zaynmalik) agosto 1, 2015

El resumen se completa con una lista de trending topics distribuidos por temas. Encabezan sus respectivos rankings términos como #OneDirection, #iPad , #jobs, #ArianaGrande o #Love.