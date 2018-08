Sociedad

La camaradería encumbra a la alta cocina vasca, según 'The NY Times'

E.G | Eitb.eus

21/03/2016

El diario estadounidense analiza las claves del éxito de chefs como Arzak, Aduriz o Atxa en un amplio reportaje.

¿Qué ha hecho que la alta cocina vasca se convierta en un referente mundial y que Donostia-San Sebastián sea la ciudad europea con más estrellas Michelin per cápita? El diario estadounidense The New York Times no tiene dudas: la solidaridad y la camaradería.

En un extenso reportaje, el corresponsal del diario en el Estado y Portugal, Raphael Minder, conversa con chefs como Juan Mari Arzak, Andoni Luis Aduriz o Pedro Subijana. En palabras de éste último, la clave del éxito estuvo en comprender que "si funcionábamos como en una carrera a relevos la gastronomía vasca podía crecer". Aduriz cuenta al diario uno de los exponentes más palpables de esa solidaridad: la ayuda recibida por sus colegas le posibilitó reabrir su restaurante Mugaritz en pocos meses tras el incendio que calcinó en 2010 su cocina.

The New York Times recoge también los testimonios del cocinero Eneko Atxa o el director del Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega, que analizan el presente y futuro de la alta cocina vasca.

Por su parte, cocineros de renombre como el catalán Joan Roca o el portugués José Avillez confirman el buen hacer de sus colegas vascos, que ha ayudado a convertir la gastronomía made in Basque Country en un faro a seguir.