Nos vamos de vacaciones… ¿a Marte?

Los humanos podrían viajar a Marte a partir de 2022 en una nave que transportaría entre 100 y 200 personas cada 26 meses, ha afirmado en México el científico y empresario Elon Musk.

Cualquier persona "con unos días de entrenamiento" podrá trasladarse al planeta rojo en un viaje que costaría entre 88.900 y 177.800 euros, según el equipaje que lleve, ha declarado el fundador de la empresa de transporte aeroespacial SpaceX.

El sueño de conquistar Marte será posible con "una comunidad autosostenible" de no menos de un millón de personas, un reto que llevaría entre 40 y 100 años con una flota de 1.000 naves interplanetarias, según lo ha calculado el propio Musk.

Aunque el coste estimado de llevar una persona a ese planeta por métodos tradicionales ronda los 8.900 millones de dólares, Musk ha afirmado que su empresa tiene el reto de disminuirlo al "coste promedio de una casa en Estados Unidos".

El empresario se convirtió en el orador más esperado del Congreso Internacional de Astronáutica que se desarrolla en la occidental ciudad mexicana de Guadalajara y reúne a los directivos de agencias espaciales de todo el mundo.

Su charla, "Haciendo a los humanos una especie interplanetaria", fue una de las más concurridas no solo por parte de especialistas e investigadores sino de jóvenes estudiantes de diversas nacionalidades que asisten al congreso.

El cofundador de la empresa PayPal dio a conocer un vídeo en el que desvela cómo sería el viaje que realizaría la nave para salir de la Tierra y aterrizar en Marte.

