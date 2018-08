Sociedad

Desahuciada una mujer con dos hijos en Vitoria-Gasteiz

03/10/2016

Stop Desahucios denuncia que no se haya pospuesto el desahucio hasta que hubiera una alternativa de vivienda. Finalmente la familia será realojada provisionalmente en instalaciones municipales.

Una mujer, con dos hijos menores de edad a su cargo, ha sido desahuciada este lunes de su vivienda ubicada en el barrio de Zabalgana de Vitoria-Gasteiz (Araba) por el impago de varias mensualidades del alquiler, aunque será realojada provisionalmente en unas instalaciones municipales preparadas para acoger a familias en situación de vulnerabilidad.

La zona en la que se encuentra la vivienda, en el barrio de Zabalgana, ha sido acordonada por la Ertzaintza y la Policía Local para que la comitiva judicial procediera al desalojo ordenado por un juzgado de Vitoria-Gasteiz.

La vivienda es de protección oficial y está tutelada por Etxebide, aunque el arrendador de la misma es un particular que quiere vender el piso.

Miembros de la asociación Stop Desahucios se han acercado al lugar, aunque no para interceder en un desalojo como consecuencia de un conflicto entre particulares, sino para denunciar que el juez haya tomado esta decisión sin garantizar previamente una alternativa habitacional. El portavoz de Stop Desahucios en Álava, Arturo Val, ha señalado que un desahucio no se puede ejecutar si no está acompañado de un realojamiento adecuado, según ha dictaminado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, desde esta asociación han insistido en que sus críticas van dirigidas al juzgado por no haberse puesto en contacto previamente con los servicios sociales del Ayuntamiento.

Fuentes del Departamento de Políticas Sociales del consistorio han confirmado a Efe que el juzgado no se ha dirigido al Ayuntamiento para advertir de este desahucio. Pese a ello, cuando tuvieron conocimiento del mismo, los servicios sociales municipales ofrecieron a la desahuciada varios tipos de alojamiento que la mujer rechazó, aunque finalmente ha aceptado acudir a unas instalaciones municipales preparadas para acoger a familias. Allí permanecerá junto a sus hijos de manera temporal.

Asimismo, el Ayuntamiento se ha comprometido a mantener en el padrón a la mujer para que pueda seguir cobrando la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

