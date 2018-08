Sociedad

En el Bizkaia Aretoa

Arranca en Bilbao el VIII Congreso de Ciberperiodismo

EITB.EUS

07/11/2016

Este año abordará el impacto de las audiencias en los perfiles profesionales y los contenidos. El congreso se podrá seguir en directo en eitb.eus, vía streaming.

El VIII Congreso Internacional de Ciberperiodismo se celebrará este lunes y martes, 7 y 8 de noviembre, en el Bizkaia Aretoa de Bilbao. Organizado por el Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV-EHU, el Congreso este año abordará "El impacto de las audiencias en los perfiles profesionales y los contenidos".

Los ponentes participantes serán Claire Wardle, Michael Stevenson, Scott Eldridge, Bárbara Yuste, Helle Sjovaag, Ícaro Moyano Díaz, Pere Freixa Font, Begoña Beristain.

El congreso se podrá seguir en directo aquí:

PROGRAMA

Lunes, 7 de noviembre

8:30 Entrega de la documentación.

9:30 Apertura del Congreso: Carmelo Garitaonandia, Vicerrector de Campus de Bizkaia Simón Peña Fernández, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación Koldo Meso Ayerdi, Director del Dpto. Periodismo II y Responsable del Congreso

10:00 Ponencia de Claire Wardle (Universidad de Columbia): "From the Virginia Tech shootings to the failed Turkish Coup: How have news organisations adapted to the realities of eyewitness media".

10:45 Pausa café

11:15 Ponencia de Michael Stevenson (Universidad de Groningen): "Between fields: Understanding journalism startups".

12:00 Ponencia de Scott Eldridge (Universidad de Groningen / Universidad de Sheffield): "Of course I'm a goddam journalist!: How studiying WikiLeaks and Interloper Media helps us better understand the journalistic field".

12:45 Ponencia de Bárbara Yuste (Responsable de Proyectos, Expansión y Comunidades de bez.es): "El periodista conectado. Uso de las redes sociales en bez.es".

13:30 Comida

15:30 Mesa redonda: "De profesión, youtuber"

Moderadora: Terese Mendiguren

- Bolli (Todo el monte es orgasmo)

- Roberto Vázquez y Sandra Arteaga (De Euskadiz al mundo)

- Eduardo de viaje (Minilobo)

16:30 Comunicaciones

Sala Baroja

Sala Elhuyar

Sala Arriaga

19:00 Fin de la primera jornada

Martes, 8 de noviembre

9:00 Ponencia de Helle Sjøvaag (Universidad de Bergen): "Researching Media Diversity in the Digital Age".

9:45 Ponencia deIcaro Moyano Díaz (Wink TTD - Head of Strategy): "Plataformas sociales para nuevas formas de comunicación".

10:30 Pausa café

11:00 Pere Freixa Font (Universidad Pompeu Fabra): "Comunicación y periodismo interactivo:perfiles, competencias y aprendizajes".

12:00 Begoña Beristain (Onda Vasca): "Blogs y periodismo: ¿compatibles?"

13.30 Clausura y entrega de diplomas