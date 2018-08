Gizartea

Abian Ziberkazetaritzaren Nazioarteko 8. Kongresua, Bilbon

2016/11/07

Aurten, audientziak edukietan eta lanbide profiletan duen eraginaz arituko dira. Kongresua zuzenean jarraitu ahal izango da eitb.eus-en.

Ziberkazetaritzaren Nazioarteko 8. Kongresua egingo da astelehen eta astearte honetan, azaroaren 7an eta 8an, Bilbon, Bizkaia Aretoan. EHUko Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko Kazetaritza Sailak antolatutako kongresuan, audientziak edukietan eta lanbide-profiletan duen eraginaz arituko dira.

Bertan parte hartuko duten hizlariak ondorengoak dira: Claire Wardle, Michael Stevenson, Scott Eldridge, Barbara Yuste, Helle Sjovaag, Icaro Moyano Diaz, Pere Freixa Font eta Begoña Beristain.

Streaming bidez, hemen jarrai dezakezu kongresua:

PROGRAMA

Astelehena, azaroaren 7a



08:30 Dokumentazioaren banaketa

09:30 Kongresuaren irekiera: Carmelo Garitaonandia, Bizkaiko Campuseko errektoreordea; Simón Peña Fernández, Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko dekanoa; Koldo Meso Ayerdi, Kazetaritza II saileko zuzendaria eta Kongresuaren arduraduna

10:00 Claire Wardleren hitzaldia (Columbiako Unibertsitatea): "From the Virginia Tech shootings to the failed Turkish Coup: How have news organisations adapted to the realities of eyewitness media"

10:45 Kaferako atsedenaldia

11:15 Michael Stevensonen hitzaldia (Groningengo Unibertsitatea): "Of course I'm a goddam journalist!: How studiying WikiLeaks and Interloper Media helps us better understand the journalistic field"

12:45 Bárbara Yusteren hitzaldia (bez.es): "El periodista conectado. Uso de las redes sociales en bez.es"

13:30 Bazkaria

15:30 Mahai ingurua: "De profesión, youtuber"

Moderatzailea: Terese Mendiguren

- Bolli (Todo el monte es orgasmo)

- Roberto Vázquez eta Sandra Arteaga (De Euskadiz al mundo)

- Eduardo de viaje (Minilobo)

16:30 Komunikazioak

Baroja aretoa

Elhuyar aretoa

Arriaga aretoa

19:00 Lehen jardunaldiaren amaiera

Asteartea, azaroaren 8a

09:00 Helle Sjøvaagen hitzaldia (Bergengo Unibertsitatea): "Researching Media Diversity in the Digital Age"

09:45 Icaro Moyano Díaz (Wink TTD): "Plataformas sociales para nuevas formas de comunicación"

10:30. Kaferako atsedenaldia

11.00. Pere Freixa Fonten hitzaldia (Pompeu Fabra Unibertsitatea): "Comunicación y periodismo interactivo: perfiles, competencias y aprendizajes"

12:00 Begoña Beristainen hitzaldia (Onda Vasca): "Blogs y periodismo: ¿compatibles?"

13:30 Kongresuaren amaiera eta diploma banaketa