Ya es Movember: ¡déjate bigote contra el cáncer de próstata!

O.A/E.G | EITB.EUS

10/11/2016

Varios jugadores de Bilbao Basket y el futbolista del Alavés, Christian Santos, lucen ya sus bigotes solidarios.

Ya es Movember, el mes en que el dejarse bigote es una iniciativa solidaria. Al igual que en años anteriores, hombres anónimos y deportistas vascos se ha sumado a la campaña promovida por la Fundación Movember y se han dejado crecer mostacho.

Entre las caras conocidas, destacan los jugadores del Retabet Bilbao Basket Alex Mumbrú, Axel Hervelle, Micheal Eric y Sergio Llorente que se han afeitado para concienciar a la sociedad sobre los problemas de salud masculina.

También el jugador del Alavés, Christian Santos, luce con bigote desde el pasado 1 de noviembre:

Dani García, del SD Eibar, también presume de mostacho:

¿Qué es?



El movimiento Movember -contracción en inglés de "moustache" (bigote) y "November" (Noviembre)- es un evento anual en el que los varones se dejan crecer el bigote durante el mes de noviembre con la intención de concienciar a la gente sobre los problemas de salud en los varones, sobre todo, cáncer de próstata y testicular, y recaudar fondos para la investigación.

El movimiento Movember nació en el año 2003 en Australia, cuando unos amigos de un enfermo de cáncer de próstata de Melbourne tuvieron la idea de dejarse bigote -una apariencia que había quedado pasada de moda- para llamar la atención sobre este tema. Al año siguiente, había cientos de bigotudos en Australia y se creó la fundación Movember Foundation. Poco a poco la iniciativa saltó a otros países (Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido, Estados Unidos, España) hasta convertirse en la actualidad una iniciativa de carácter totalmente global.

Objetivos

Movember tiene dos caras: concienciar y recaudar. "Concienciar viene a ser hablar con hombres y mujeres de la salud del sexo masculino. Los hombres no hablamos de problemas de testículos o próstata, es más, creo que tendemos a esconder nuestros problemas de salud, sobre todo, si se trata de problemas genitales. Se conoce que uno de cada seis varones ha tenido o va tener cáncer de próstata a lo largo de su vida y en esta materia es muy importante la detección precoz, debido a que si se detecta a tiempo se puede curar. La cuestión es hacerse las pruebas pertinentes a tiempo. Por lo tanto, hay que hablar de esto con naturalidad para que los hombres se hagan las pruebas. Muchos me dicen: '¿Yo al urólogo? ¿Para que me meta el dedo? Yo, no voy'", ha explicado en declaraciones a eitb.eus Nick Knight, el alma mater del movimiento Movember en Ordizia.

La segunda cara de Movember es la de recaudar fondos. Movember es un movimiento planetario en el que recaudan fondos que van a una caja común y, desde ahí, los destinan a centros de investigación de todo el mundo. "Dos de esos centros son el de Vall d’Hebron en Cataluña y el CIC Biogune en Bizkaia", asegura Knight. El dinero recaudado es para mejorar la salud de los hombres en general y para combatir el cáncer de próstata y el cáncer testicular en particular.

¿Cómo hacer una donación?



Muchas hombres se dejan bigote durante el mes de noviembre para solidarizarse con la iniciativa, pero se puede ir más allá. El segundo paso sería hacer una donación.

Para ello, hay que registrarse en la página web de Movember y realizar la . Además, los usuarios pueden subir sus fotos con bigote.