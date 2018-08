Sociedad

Los 11 productos estrella que puedes comprar en el 'Black Friday'

Eider Garaikoetxea | EITB.EUS

25/11/2016

Te ofrecemos una selección de los mejores descuentos en artículos de informática, ropa o electrónica para este 25 de noviembre.

Ya ha llegado. Este viernes, 25 de noviembre, se celebra el 'Black Friday', la locura de los descuentos. Con objetivo de ayudar en la titánica tarea de encontrar el mejor chollo en los productos más deseados hemos realizado una selección de artículos (hemos subrayado las mejores ofertas, aunque los mayores chollos los encontrarán en la tableta Galaxy o el robot de cocina MyCook).

INFORMÁTICA

Consola Xbox One S. Aunque Microsoft había anunciado descuentos en su nueva consola, todo ha resultado ser un canto de sirena. La evolución de la Xbox One sigue teniendo un precio de salida de 299 en la tienda del gigante tecnológico. El único que ofrece algo de rebaja es Worten, que incluye el Pack Xbox One S 500GB y el juego Fifa2017 a 279 euros (mejor oferta encontrada). Amazon y MediaMarkt venden la consola y el juego Battlefield 1 por 290 euros.

iPhone . Todo lo que Apple toca se convierte en objeto de deseo. Si quieres aprovechar el 'Black Friday' para hacerte con uno. La propia Apple Store ofrece este 25 de noviembre promociones en los iPhone6s y iPhone6s Plus (por 769 y 879 euros, respectivamente) a los que añade una tarjeta descuento de hasta 50 euros. Algo más barata es la opción que ofrece la web Banana Computer con iPhone6 por 709 euros y un iPhone Plus por 809 euros, respectivamente (mejor oferta encontrada).

El iPhone7 de 128 GB en color negro mate sigue a su precio habitual de 879,00 en la tienda oficial. The Phone House consigue una rebaja del 6%: 829 euros. K-Tuin logra arañar algunos euros y lo vende a 825 euros (mejor oferta encontrada).

Si lo que buscas es una tableta, la Samsung Galaxy Tab A goza de un descuento considerable este viernes 25 de noviembre. La tienes en MediaMarkt por 197 euros (mejor oferta encontrada). Lejos quedan las ofertas de Amazon (217 euros) y The Phone House (249€).

ELECTRÓNICA

Televisor LG. El 'Black Friday' también puede ser una excusa para renovar el televisor. Para aquellos que no deseen gastar tanto, pero quieran una smart tv de gama media, PC Componentes oferta un LG de 49 pulgadas con tecnología LED (LG 49LH59V) por 445 euros (mejor oferta encontrada). Por un poquito menos puedes encontrarla en Electrocosto y Amazon, vale 459 y 463 euros, respectivamente.

Cámara réflex Canon EOS 1300D. Aunque la mayoría de los mortales utilizan los smartphones para sus instantáneas, los que decidan iniciarse en el mundo de las réflex pueden tener este 25 de noviembre una buena excusa para hacerse con una. Proponemos para ello la Canon EOS 1300D, que ofrece conectividad WiFi y vídeo FULL HD. En Carrefour se puede comprar por 417 euros (mejor oferta encontrada). Amazon la tienes con un 18% de descuento: 425 euros. En Worten pagarás algo más (429 euros), pero el precio incluye funda y tarjeta SD de 8 GB (este 25 de noviembre se encuentra fuera de stock, pero puedes reservarla y recogerla en una tienda).

ROPA y COMPLEMENTOS

No solo de tecnología vive el viernes negro. Las principales marcas de ropa y complementos también se apuntan a la fiesta del consumo con importantes descuentos.

Para empezar, unas zapatillas, las más vendidas del mundo en 2016, según un estudio realizado por Ebay: las Roshe One de Nike. Si tú también quieres llevarlas puedes probar suerte en la tienda de la propia marca (90 euros), aunque este modelo no cuenta con descuentos durante el 'Black Friday'. Éste es, sin embargo, el mejor precio ya que, de momento, en Amazon y en Asos supera los 90 euros. En Zalando está disponible en otros dos colores (azul intenso y totalmente negra) algo más barata (67 euros).

Si lo que buscas es una buena chaqueta técnica para el frío, Forum ofrece descuentos de hasta el 20% en chaquetas de montaña de la marca The North Face dentro de su campaña pre 'Black Friday'.

Hay quien aprovecha el viernes negro para adquirir un reloj. Amazon ofrece descuentos este 25 de noviembre. En Ebay también puedes encontrarlos rebajados.

ELECTRODOMESTICOS

El pequeño electrodoméstico también gozará de descuentos durante el viernes negro.

Las cafeteras de cápsulas llevan años entre nosotros, pero quizás no hayas dado el salto aún. El viernes negro podría ser una buena excusa para ello. Una de las más conocidas es la Inissia de Nespresso (Krups), que en la página oficial tiene un precio de 99 euros (16 cápsulas incluidas), aunque en en El Corte Inglés cuenta ya un descuento del 40% (59 euros). Sin embargo, el mejor precio está en Amazon: 51 euros (mejor oferta encontrada)

Los continuos avances en el área de la robótica y la domótica trajeron la revolución al mundo de la limpieza en 2002, cuando comenzó a comercializarse la Roomba de iRobot. Si quieres que un robot aspire por ti, aprovecha los descuentos del 'Black Friday' para adquirir la Roomba 980, que puede ser controlada a través de una app de móvil y cuenta con los últimos avances. La mejor oferta hasta el momento la hemos hallado en MediaMarkt: 899 euros (mejor oferta encontrada). De optar por El Corte Inglés te costará unos 200 euros más. Amazon, de momento, no ha logrado mejorar estas ofertas y la vende por 1.199 euros.

Robot de cocina Taurus MyCook. Otro robot que puede ayudarnos en la vida diaria, esta vez en la cocina. Si este artículo estaba en tu lista de deseo, no lo dudes, ya que Amazon lo vende hoy con un 43% de descuento, es decir, a 685 euros (mejor oferta encontrada), mientras que en MediaMarkt está a 888 euros. Recordemos que el precio oficial es de 1.199 euros.