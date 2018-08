Sociedad

Dia Mundial contra el sida

El 'genocidio' del VIH: Más de un millón de muertos en 2015

agencias | redacción

01/12/2016

La ONU ha hecho un llamamiento a la tolerancia y la concienciación para poder erradicar por completo la enfermedad. El reto es que para 2030 no haya infecciones ni muertes.

En 2015, más de un millón de personas murieron por enfermedades relacionadas con el VIH, entre ellas más de 100.000 niños, si bien el número de muertes está en descenso y acumula una bajada del 45% desde las máximas registradas en 2005.

Una de las prioridades de la ONU -como parte de los objetivos de la agenda de desarrollo sostenible- es que más de 30 millones de personas tengan acceso a medicamentos antirretrovirales para 2030.

"La tolerancia y la concienciación es lo que ayudará a erradicar esta enfermedad", ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, durante un acto en la sede de la ONU en la víspera del Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

Según Ban, para ello es necesario proteger a las comunidades más vulnerables: las mujeres jóvenes del África Subsahariana, los hombres que tienen sexo con otros hombres y "la gente pobre que no tiene acceso a servicios y cuidados".

De acuerdo con los datos del Programa de Naciones Unidas para la Lucha contra el Sida (ONUSIDA), se calcula que 37 millones de personas en el mundo viven con el VIH, pero solo la mitad sabe que porta el virus.

Según ONUSIDA, esto se debe a los bajos índices de pruebas contra el VIH en ciertas regiones, a la discriminación y a la falta de concienciación social.

El secretario recordó que el compromiso de la ONU es "no dejar a nadie atrás" y conseguir que para 2030 no haya más infecciones, ni discriminación ni muertes causadas por el sida.

Así, llamó a dirigir los esfuerzos a construir "un mundo más sano y próspero", en el que la dignidad de todos los grupos sociales sea protegida y respetada, y donde, independientemente de su condición social y del país en el que vivan, todo el mundo tenga acceso a medicamentos para el tratamiento y la prevención del virus.

"La epidemia del sida no ha acabado, pero podemos hacerlo", sentenció la modelo y activista Naomi Campbell, quien también estuvo presente en el evento.

"Hoy me solidarizo con las millones de mujeres y adolescentes que corren el riesgo de padecer sida. Ellas se enfrentan a una triple amenaza: no conocer su estatus de VIH, no tener acceso a tratamientos y no estar empoderadas para protegerse del contagio", añadió.

Por otro lado, Sidibé destacó los importantes progresos conseguidos bajo el mandato de Ban Ki-Moon, que comenzó en 2007 y se cierra a fin de año: 18,2 millones de personas infectadas tenían acceso al tratamiento en junio de 2016, una cifra que alcanzaba los 15,8 millones en 2015 y los 7,5 millones en 2010.