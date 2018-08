Sociedad

Audiencia de Navarra

Indemnizan con 175.000 euros a la familia del menor que murió en Viana

Agencias | Redacción

04/01/2017

Asier Ballesteros murió en julio de 2015, tras ser alcanzado por un perdigón cuando entraba a una bajera de la localidad navarra.

La titular del Juzgado de Menores ha condenado al menor que mató a un joven de 15 años en una bajera de Viana el 23 julio de 2015 de un disparo de perdigón a abonar una indemnización de 175.000 euros a los padres y una hermana del fallecido, según ha informado el TSJN.

En el juicio, celebrado el pasado 18 de noviembre, tras un acuerdo entre la fiscal, la defensa y la acusación particular, se dictó una sentencia de conformidad en la que el menor fue condenado, como autor de un delito de homicidio por imprudencia menos grave, a las medidas de amonestación y tres meses de realización de tareas socioeducativas relacionadas con la peligrosidad en el uso y manejo de armas.

La vista oral solo continuó para fijar la indemnización por el fallecimiento de Asier Ballesteros, quien murió tras ser alcanzado por un perdigón en el hemitórax izquierdo cuando entraba a una bajera de Viana propiedad de los padres del acusado.

La compañía aseguradora de estos padres ya había abonado durante la tramitación de la causa 124.621,47 euros, una cantidad que la fiscal consideraba acorde como responsabilidad civil, pero los padres de la víctima reclamaron en el juicio 248.700 euros.

En la sentencia, que puede ser recurrida, la juez de menores eleva la indemnización hasta 175.000 euros, de los que habrá que descontar la cantidad ya entregada, debido "a las especiales circunstancias concurrentes en la víctima, de 15 años, con todas las expectativas de vida de un joven de su edad truncadas por la muerte".

No obstante, la cantidad estipulada no alcanza las pretensiones de la acusación particular al tratarse, según expone la juez, de un homicidio imprudente (por un accidente) y no de uno doloso (con intención).

