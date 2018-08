Espectaculares primeros planos de los anillos de Saturno

Las últimas imágenes de la nave Cassini de la NASA están revelando a muy corta distancia los deslumbrantes anillos de escombros helados del planeta Saturno.

Estas vistas son algunas de las imágenes más cercanas de las partes externas de los anillos principales, y dan a los científicos una oportunidad muy esperada para observar características con nombres como "paja" y "hélices".

Aunque Cassini vio estas características antes, las órbitas especiales actuales de la nave espacial están proporcionando ahora oportunidades de verlas en mayor detalle. Las nuevas imágenes resuelven detalles tan pequeños como de 550 metros, que está en la escala de los edificios más altos de la Tierra.

Foto: NASA

Cassini está ahora a mitad de su penúltima fase de misión: 20 órbitas que pasan por el borde exterior del sistema de anillos principales. Comenzaron en noviembre pasado y continuarán hasta finales de abril, cuando Cassini comience su 'gran final'. Durante las 22 órbitas finales, Cassini repetidamente se sumerge a través de la brecha entre los anillos y Saturno. El primer 'picado' final está programado para el 26 de abril.

"Estas vistas cercanas representan la apertura de una ventana totalmente nueva en los anillos de Saturno, y en los próximos meses esperamos datos aún más emocionantes mientras entrenamos nuestras cámaras en otras partes de los anillos más cerca del planeta", ha explicado Matthew Tiscareno, científico de Cassini que estudia los anillos de Saturno en el Instituto SETI, Mountain View, California.

New, incredibly close views of Saturn's rings from our "Ring-Grazing" orbits. https://t.co/SUKjTqg1dX pic.twitter.com/TJkD9TPjyX