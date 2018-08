La NASA anunciará hoy un descubrimiento más allá del sistema solar

La Agencia Espacial Estadounidense (NASA) anunciará este miércoles un nuevo descubrimiento sobre los exoplanetas, planetas que orbitan una estrella diferente al sol y, por tanto, no pertenecen al sistema solar.

La NASA presentará su hallazgo en una rueda de prensa el miércoles a las 13:00 hora local (19:00 en Euskadi) que se retransmitirá en directo en su página web.

New discovery! We're announcing findings on planets orbiting stars other than our sun today at 1pm ET: https://t.co/PYO7Arxtjb Q? #askNASA pic.twitter.com/7ua38zFfpW