Sociedad

Huelga en Educación

Uriarte ofrece 'diálogo' y los sindicatos piden propuestas 'reales'

agencias | redacción

17/05/2017

La consejera de Educación del Gobierno vasco, Cristina Uriarte, ha tendido "la mano al diálogo" a los sindicatos con el fin de "solucionar las desavenencias" después de la huelga de este pasado martes en la educación pública vasca no universitaria.

Ha mantenido la mano tendida al diálogo sobre cuestiones sobre las que tenga competencias, y ha insistido en reclamar "realismo a los sindicatos". "Es el diálogo la vía que tenemos para buscar soluciones a las desavenencias o situaciones que tenemos entre manos", ha indicado.

No obstante, ha apelado al "principio de realidad". "Nosotros estamos dispuestos a hablar siempre de todo lo que esté en nuestras manos, no de cosas que no estén en nuestras manos", ha concluido.

Por su parte, los sindicatos ELA, LAB y Steilas han pedido al Gobierno Vasco que "actúe de manera responsable" y "aborde los problemas que tenemos hoy en la educación pública", poniendo sobre la mesa "propuestas reales para dar salida a la situación". Además, han recordado que este sábado llevarán a cabo manifestaciones a mediodía en las capitales de la CAV.

Han recordado que "la inversión pública en educación de Hego Euskal Herria en relación a la riqueza que producimos está en los puestos de cola de Europa". "El actual presupuesto de Educación es inferior en 62 millones de euros al de 2009", han denunciado.

Asimismo, han criticado que "el poder adquisitivo de los salarios ha caído un 15%" y se "penaliza coger bajas". También han señalado que se han suprimido "los incentivos que facilitaban la jubilación" y se han impuesto "reformas educativas que destrozan el sistema educativo".

Por otro lado, el grupo parlamentario de EH Bildu ha exigido al Departamento de Educación que "busque y haga posible fórmulas de consenso para evitar las consecuencias de la Lomce" y ha criticado que la consejera de Educación "continuamente se lava las manos hasta convertirse en un auténtico frontón en el que botan las reivindicaciones de la comunidad educativa".