La Ertzaintza reforzará la seguridad en el concierto de Guns N' Roses

25/05/2017

Desde la organización piden a los asistentes que lleguen con tiempo, porque los controles de acceso se prevén minuciosos.

Guns N' Roses recalará en Bilbao el próximo martes, 30 de mayo, para dar un concierto que se enmarca dentro de la gira mundial "Not in this lifetime...", con la que la emblemática banda norteamericana de rock celebra el reencuentro entre Axl Rose y Slash, 20 años después de su separación.

La cita será a partir de las 21:30 en el estadio de San Mames, lo que supondrá el primer evento musical que acogerá el nuevo recinto del Athletic Club.

Como cualquier evento de esta magnitud de alto riesgo, donde se esperan a más de 40.000 espectadores, el control policial será muy amplio, aún más, si cabe, tras el atentado ocurrido este lunes en Manchester, al término del concierto ofrecido por Ariana Grande.

Beltrán de Heredia: "No existe una amenaza concreta"

Así las cosas, la consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha dado a conocer que la Ertzaintza "intensificará" las medidas de seguridad, pese a que no existe una "amenaza concreta" de atentado en Euskadi ni motivos para "alimentar alarmas innecesarias".

La consejera ha explicado que, en este contexto, es necesario "mantener todas las alertas" y adoptar las medidas de seguridad "pertinentes", en su caso "intensificándolas", en lugares de gran afluencia de público y en eventos con grandes aforos.

Medidas de seguridad

La Ertzaintza desplegará alrededor de 300 agentes para garantizar la seguridad en el exterior del estadio. La organización, por su parte, ha contratado seguridad privada para controlar el acceso de los asistentes y vigilar que todo transcurra con normalidad en el interior del estadio.

Asimismo, Guns N' Roses cuenta con sus propios miembros de seguridad, quienes impedirán que nadie pueda acercarse ni a Axl Rose ni al resto de integrantes de la banda.

Desde la organización piden a los asistentes que lleguen con tiempo, porque los controles de acceso se prevén minuciosos. Se revisarán todos los bolsos para evitar situaciones de peligro y no se podrán introducir mochilas en el recinto.

Las entradas son nominativas, por tanto, desde la organización se podría pedir la presentación del DNI a los asistentes si así se considerase. Además, la lectura del código de barras presente en cada entrada se realizará mediante PDAs, y no mediante los tornos de San Mames, algo que también podría ralentizar el acceso de los asistentes.

Por último, otro de los focos de atención serán las estaciones de transporte público. Tanto la estación de provisional de autobuses de Garellano, como las estaciones de trenes y el aeropuerto serán puntos de aglomeración de gente, ya que muchos de los asistentes al concierto provendrán de fuera (la organización estima que entre el 20 y el 30 %). Por su parte, Metro Bilbao ha anunciado que ofrecerá un servicio especial de trenes tras la finalización del concierto.