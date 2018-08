Casi 300 efectivos velarÃ¡n por la seguridad del concierto de Guns Nâ€™Roses

Sociedad

Actuación en San Mamés

Casi 300 efectivos velarán por la seguridad del concierto de Guns N’Roses

Agencias | Redacción

30/05/2017

Se aconseja desplazarse a pie o en transporte público, y acercarse al estadio con suficiente tiempo de antelación.

150 agentes de la Ertzaintza, 50 de la Policía Municipal de Bilbao y 80 personas de seguridad privada velarán esta noche por la seguridad en la capital vizcaína con motivo del concierto de Guns N'Roses en San Mamés.

El dispositivo de seguridad especial preparado para tal fin ha sido presentado esta mañana por el viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, y el concejal bilbaíno de Seguridad Ciudadana, Tomás del Hierro.

Además de los citados, también estarán disponibles los 70 agentes de la Policía Municipal operativos en su turno habitual, que apoyarían a sus compañeros si fuese necesario, así como "todo el despliegue" de la Ertzaintza en Bilbao, que estará "mirando hacia" San Mamés, según ha dicho el viceconsejero Zubiaga.

Dispositivo coordinado

El representante del Departamento se Seguridad ha explicado que las medidas de seguridad adoptadas son importantes, acordes con el evento que representa el concierto de la banda estadounidense, en el que se espera la asistencia de entre 35.000 y 40.000 personas.

Ha admitido que el reciente atentado de Manchester, que costó la vida a 22 personas y provocó 64 heridos, ha alterado alguno de los dispositivos de seguridad previstos, aunque el despliegue de medios y número de agentes es "muy similar" al inicialmente diseñado, ha puntualizado.

"Evidentemente -ha admitido- el atentado de Manchester ha hecho que nos sentemos y veamos si hay que alterar alguno de los dispositivos de seguridad que teníamos previstos". El viceconsejero ha aclarado, no obstante, que "no hay nada que haga de éste un evento especial, más allá del propio evento. No tenemos información" que suponga "un riesgo especial" sobre el concierto, ha asegurado.

En el entorno de San Mamés, con algunas calles y tramos de calles cortados al tráfico, ya están apostados fans del grupo norteamericano, para acceder al recinto, horas antes de que a las 18:00 horas se abran sus puertas.

Accesos a San Mamés. EFE

Consejos

Los responsables de seguridad del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao han aconsejado a los asistentes que se desplacen a pie o en transporte público -los medios de transporte también serán controlados-.

También han recomendado que se acuda con tiempo suficiente y con tranquilidad, paciencia y comprensión, así como con la identificación y "la entrada en la mano" ya que habrá controles de acceso, en los que se pueden generar colas.

Asimismo, es recomendable no llevar objetos voluminosos, paraguas con puntas u objetos que puedan provocar algún peligro o se puedan arrojar, en cuyo caso serán requisados.