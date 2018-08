Sociedad

Peaje de acceso a Bilbao

Aburto descarta el peaje pero Gil asegura que el Plan de Movilidad sigue

AGENCIAS | REDACCIÓN

15/06/2017

El alcalde ha descartado establecer un peaje por acceder a Bilbao, pero el concejal socialista ha asegurado que el plan de movilidad "sigue adelante".

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha asegurado este jueves que la aplicación de un peaje a los vehículos privados que acceden a la capital vizcaína a las mañanas "no va a estar" entre las medidas que el Ayuntamiento pretende incorporar a su nuevo plan de movilidad. Sin embargo, el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Alfonso Gil, ha dicho que el nuevo Plan de Movilidad de Bilbao "sigue adelante" y que ninguna medida, entre ellas la de aplicar un peaje de acceso a la ciudad, "ha sido descalificada".

En una entrevista en el programa "Egun on Euskadi" de ETB1, Aburto ha indicado que los que vienen de fuera de Bilbao pueden "estar tranquilos" ante la posibilidad de tener que pagar un peaje para entrar con el vehículo a la ciudad, tal como explicó la semana pasada el concejal de Movilidad, Alfonso Gil.

El alcalde de Bilbao ha señalado que el equipo de gobierno municipal está estudiando la puesta en marcha de un nuevo plan de movilidad y que, en el marco de esa reflexión, "apareció la propuesta de esa medida", en referencia a la aplicación del peaje disuasorio. En este sentido, ha indicado que dicha medida "no está incluida ni en mis objetivos ni en mi programa".

"Se ha puesto encima de la mesa, pero la reflexión tenemos que hacerla con total tranquilidad. Primero la haremos dentro del ayuntamiento, y luego anunciaremos cuáles van a ser las medidas, pero creo que puedo decir que esa medida no va a estar entre las medidas que vamos a poner en marcha", ha reiterado.

Por otra parte, Alfonso Gil ha comparecido este jueves ante los medios para explicar la conversación que ha tenido con el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, después de sus declaraciones de esta mañana en "Egun on Euskadi".

El concejal del Área de Movilidad y Sostenibilidad ha negado que exista una "crisis de gobierno" municipal y ha confesado que tras la conversación todo ha quedado "aclarado". "Aburto me ha contado que no ha cuestionado las medidas, que en todo caso se someten a contraste, y que será respetuoso con el resultado. Y yo le creo", ha resaltado. Asimismo, ha declarado que "nadie ha dicho que no a ninguna medida, ni ninguna de ellas ha quedado descalificada".

Además, ha asegurado que la medida del peaje de acceso a Bilbao no está en el programa del PSE-EE, pero que como concejal su deber es responder ante las peticiones de los ciudadanos.