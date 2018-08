Sociedad

La célula preparaba de forma 'inminente' uno o varios atentados

20/08/2017

Los Mossos d'Esquadra han intensificado los controles en Girona en busca del último integrante, si bien todavía no han podido concretar su grado de participación.

Los terroristas que perpetraron los dos atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) en los que el pasado jueves fallecieron 14 personas preparaban de forma "inminente", para el mismo día o siguientes, "uno o varios atentados" en la capital catalana con explosivos, para hacer "bastante más daño".

Así lo ha explicado este domingo el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en una rueda de prensa con medios internacionales, junto al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el conseller de Interior, Joaquim Forn, en la que ha detallado que la célula preparaba los atentados desde hace al menos seis meses en la casa de Alcanar (Tarragona) que saltó por los aires el miércoles por la noche, cuando manipulaban los explosivos para dar el golpe.

Los Mossos trabajan con la hipótesis de que la gran explosión que se produjo en la casa de Alcanar la noche del día 16 precipitó los atentados del día siguiente en Barcelona y Cambrils, que los terroristas "no pudieron hacer de la forma prevista con el uso de explosivos, porque se habían inutilizado" en la detonación de Alcanar, ha señalado Trapero.

Los investigadores han podido determinar la identidad de los doce miembros de la célula, aunque les falta por situar a tres de ellos, uno de los cuales se sospecha que es el conductor de la furgoneta que atentó en Barcelona y los otros dos víctimas de la explosión de Alcanar.

Los Mossos intensifican los controles

Los Mossos d'Esquadra están llevando a cabo este domingo controles de entrada y salida de España por la frontera de La Jonquera, en el marco de un dispositivo de cierre de la provincia de Girona, en busca de Younes Abouyaaqoub, uno de los terroristas huidos tras los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona).

Según ha informado la Policía catalana, los agentes siguen buscando a Aboyaaqoub, por su vinculación con el atentado, si bien todavía no han podido concretar su grado de participación en los ataques.

En el marco de los dispositivos de seguridad que se llevan a cabo desde los atentados, como los que ha habido esta madrugada en Ripoll (Girona) y Manlleu (Barcelona), en búsqueda de Abouyaaqoub, los Mossos han desplegado hoy una operación cierre en la provincia de Girona, con especial incidencia en la frontera con Francia, a la altura de La Jonquera, según las fuentes.

La madre de Abouyaaqoud participó ayer en una manifestación en la plaza del Ayuntamiento de Ripoll en repulsa por los atentados y pidió a su hijo que se entregara a la Policía, aunque dijo que no creía que fuera miembro de la célula terrorista.

Ayer, los investigadores registraron la casa del imán en Ripoll a la búsqueda de indicios sobre los atentados y de pruebas que permitieran comprobar si el religioso, que está desaparecido, es uno de los fallecidos en la vivienda de Alcanar (Tarragona) que voló por los aires el pasado día 16.

La casa era utilizada por la célula para preparar explosivos y en ella se han encontrado restos biológicos de tres personas, según fuentes de la investigación, además de material explosivo utilizado habitualmente por el terrorismo yihadista.

De forma paralela, los Mossos buscan tres turismos relacionados con los atentados, según han informado fuentes de la lucha antiterrorista.

Contradicciones entre la Generalitat y el Ministerio del Interior

Los Mossos d'Esquadra trabajan con la hipótesis de que la célula terrorista que provocó los atentados del jueves en Barcelona y Cambrils se cierra en 12 personas. Cinco fueron abatidos por la policía en Cambrils; cuatro detenidos, uno de ellos en Alcanar (Tarragona) y 3 en Ripoll (Girona); dos fallecidos en la explosión del día 16 y uno, Younes Abouyaaqoub, que estaría huido.

No obstante, Joaquim Forn, el conceller de Interior, ha considerado que "hasta que no se determine ni se detenga a todas las personas que integran la célula" no se puede dar por desarticulada por completo.

Asimismo, Forn ha explicado que los Mossos d'Esquadra están buscando a "dos o tres personas" relacionadas con los atentados por su presunta vinculación con los hechos.