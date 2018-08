Sociedad

Atentado en Barcelona

La CIA alertó de un posible atentado en Las Ramblas, según un documento

agencias | redacción

31/08/2017

Las fuentes, no identificadas, aseguran que la alerta la recibieron Mossos, CNI, Guardia Civil, Policía Nacional y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

Fuentes de la lucha antiterrorista han confirmado a EFE que los Mossos d'Esquadra, las fuerzas de seguridad del Estado y el CNI recibieron a finales de mayo un aviso de la CIA alertando de los planes del Estado Islámico (EI) para atentar en verano en Cataluña, "específicamente en la Rambla".

El Periódico de Cataluña publica hoy, jueves, esa información, que confirman las citadas fuentes, que añaden que la Policía Nacional alertó ese mismo día al jefe de Información de los Mossos, Manel Castellvi.

No obstante, según ha adelantado Jordi Turull, conseller de Presidencia y portavoz del Govern, en Boulevard de Radio Euskadi, los Mossos no recibieron alerta alguna de la CIA, pero ha emplazado a la rueda de prensa que dará el consejero Joaquim Forn esta mañana, y en la que dará más detalles de las informaciones publicadas hoy en El Periodico.

Esa nota de los servicios de inteligencia estadounidenses rezaba "Información no corroborada de veracidad desconocida de finales de mayo del 2017 indicaba que el Estado Islámico de Irak y Ash-Sham (ISIS) estaba planeando llevar a cabo ataques terroristas no especificados durante el verano contra emplazamientos turísticos muy concurridos en Barcelona, España, específicamente en la calle La Rambla".

Las fuentes antiterroristas, que subrayan que este mensaje afecta "única y exclusivamente al ámbito de la prevención en materia de protección de seguridad ciudadana", consideran que ese aviso debería haber obligado a los Mossos a reforzar la presencia policial en las Ramblas durante los meses de julio y agosto.

Esa comunicación fue recibida por los Mossos, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), en el que también participa la policía catalana.

Dudas de Julian Assange y Wikileaks

Julian Assange y Wikileaks han dudado de la veracidad del documento publicado por El Periódico, según han publicado en redes sociales.

Marcas usadas normalmente en español en la redacción del documento, supuestamente escrito por la CIA en inglés, y algunas palabras diferentes a las que comúnmente utilizan los servicios de inteligencia, han puesto en cuestión la veracidad del mensaje.

Así, el uso de "ISIS (usado en los medios) en vez de ISIL (usado por servicios de inteligencia)", "Irak" (español), en vez de "Iraq" (inglés), "Nota" en vez de "Notice" etc. han llevado a calificar de "altamente sospechoso" el documento.

Note that the << >> marks are Spanish quoting style and are unusual to see used like this in an English language CIA document. ? Julian Assange ¿ (@JulianAssange) 31 de agosto de 2017

This appears to be modified or fabricated. The use of Spanish language quote marks '<<', '>>' in an English CIA report is very suspicious. ? Julian Assange ¿ (@JulianAssange) 31 de agosto de 2017