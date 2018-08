Sociedad

Euskera

El alcalde de Marcilla: "Yo no sé euskera, así que 'good morning' a todos"

EITB.EUS

13/09/2017

Uxue Barkos ha respondido así a Mario Farbo (UPN): "Si me permite, alcalde, no hace falta saber euskera para decir 'egun on'; es incluso más fácil que 'good morning' y 'bonjour'".

1:20

Comentarios