El Ayuntamiento expresa su dolor por el asesinato de Ibon Urrengoetxea

Agencias | Redacción

26/12/2017

Amorebieta-Etxano dará hoy, martes, el último adiós a su vecino, en una concentración silenciosa a las 19:30 en la plaza del Ayuntamiento.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano (Bizkaia) ha mostrado este martes su "dolor y repulsa" por el asesinato de Ibon Urrengoetxea y ha convocado para esta tarde una concentración silenciosa a las 19:30 horas en la plaza del Ayuntamiento.

Urrengoetxea falleció en la madrugada del pasado sábado tras ser atacado por dos individuos en plena vía pública. Los hechos ocurrieron sobre las 04:15 horas del sábado en la confluencia de las calles Navarra y Ripa. La Ertzaintza mantiene el asalto como "móvil principal" de la muerte violenta.

"La madrugada del 23 de diciembre, Amorebieta-Etxano fue golpeada de una manera devastadora. Ibon Urrengoetxea, vecino del pueblo, fue asesinado en un robo. La bajeza y mezquindad humanas que, desgraciadamente, nunca han abandonado nuestras sociedades a lo largo de la historia, nos han vuelto a golpear", ha denunciado la Junta de Portavoces en la declaración aprobada este martes.

Asimismo, el Consistorio de la localidad vizcaína ha mostrado su total apoyo a su familia y allegados del fallecido. Entre tanto, la Ertzaintza sigue investigando el caso y ha pedido colaboración ciudadana para identificar y arrestar a los agresores: al parecer, dos jóvenes de unos 18 años de edad, uno de ellos con rastas.

El funeral por Ibon Urrengoetxea se celebrará a las 18:00 horas en la iglesia de Larrea.

Aburto lamenta la "tragedia" del asesinato

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha lamentado este martes la "tragedia" del asesinato de Ibon Urrengoetxea. En un acto municipal en Bilbao, el alcalde ha lamentado profundamente el asesinato de Urrengoetxea, aunque ha agregado que no va a "admitir como alcalde que hechos tan trágicos como éste sirvan para que se intente generalizar una imagen de inseguridad de una ciudad que no lo es". "Estamos hablando de una tragedia enorme. ¿Cómo explicar a esa mujer y a ese niño pequeño (de Urrengeotxea) que es un hecho aislado, puntual? No soy yo el que lo va a hacer, porque la tragedia es muy importante, pero, a la vez, no podemos generalizar que eso esté ocurriendo todos los días", ha comentado Aburto.

El alcalde de Bilbao irá esta tarde a la concentración en Amorebieta-Etxano, la localidad de la víctima, en repulsa por el crimen.