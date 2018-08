Sociedad

Dos identificados, entre ellos un chico de 13 años, por el homicidio de Urrengoetxea

08/01/2018

El adolescente de 13 años no cuenta con la edad legal mínima, por lo que no se le puede imputar ningún delito. El segundo identificado, mayor de 14, se ha presentado en el juzgado.

La Ertzaintza ha identificado a dos menores de edad, uno de ellos de 13 años, como presuntos responsables de la muerte violenta de Ibon Urrengoetxea, vecino de Amorebieta-Etxano que falleció el pasado 23 de diciembre en Bilbao.

El adolescente de 13 años ha comparecido ya ante la Policía autonómica. Sin embargo, no ha sido detenido ya que es "inimputable", es decir, que no se le puede imputar ningún delito al no contar con la edad legal mínima para ello (14 años). Según el Código Penal, la mayoría de edad penal está en 18 años, aunque a partir de 14 se pueden exigir responsabilidades. No obstante, los menores de esa edad quedan exentos. El caso está en manos de la Fiscalía de Menores.

Ibon Urrengoetxea, de 43 años, falleció la madrugada del 23 de diciembre tras ser víctima de un robo con violencia en la calle Navarra, en pleno centro de Bilbao. Según las investigaciones, los dos adolescentes robaron al zornotzarra, que forcejeó con sus agresores y sufrió un golpe en la cabeza tras recibir una patada. Los dos agresores salieron huyendo hacia el Casco Viejo.

El segundo identificado se presenta en el juzgado

Por otra parte, el segundo supuesto implicado en la muerte de Ibon, también menor pero mayor de 14 años, se ha entregado en el juzgado de guardia de Bilbao.

El arrestado será puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.

Esteban (PNV): 'La edad de responsabilidad penal está bien fijada'

Sobre el debate en relación con la responsabilidad penal de los menores, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado éste "un caso excepcional por la edad del autor" de la muerte, en relación al chico de 13 años identificado.

En todo caso, ha opinado que "la edad de la responsabilidad penal está bien fijada en esos 14 años", que ya es "una edad terriblemente joven", si bien con esa persona identificada habría que "tomar medidas" en cuanto a tratamientos o seguimientos "¿Hasta qué edad lo vamos a llevar; hasta los 10 años, hasta los 8 años?. ¿En serio nos vamos a plantear eso?", se ha preguntado Esteban en una entrevista en Radio Euskadi.