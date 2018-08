Sociedad

INCIDENTES EN BILBAO

Cientos de personas dan el último adiós al ertzaina Inocencio Alonso

AGENCIAS | REDACCIÓN

24/02/2018

Cientos de personas se han acercado este sábado hasta la iglesia parroquial Santiago Apóstol en Ermua (Bizkaia) para dar el último adiós a Inocencio Alonso García, el agente de la Ertzaintza de 51 años de edad fallecido el pasado jueves en Bilbao.

El féretro ha sido introducido entre aplausos por agentes de la Policía vasca que vestían el uniforme de gala y, tras ellos, la viuda y los dos hijos del agente. Cientos de personas han seguido el oficio fúnebre desde el exterior de la iglesia que se ha quedado pequeña.

Entre los asistentes al funeral se ha podido ver a la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia; al responsable de Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno vasco, Iñaki Arriola; el 'exlehendakari' Patxi López; el alcalde del municipio, Carlos Totorika; el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, así como representantes del PP y el presidente del Athletic, Josu Urrutia.

Concentración en Bilbao

Una multitud se ha concentrado este mediodía en la explanada del campo de fútbol de San Mamés, en Bilbao, en repulsa de los incidentes que protagonizaron este pasado jueves aficionados radicales del Athletic Club y del Spartak de Moscú, y han recordado a Inocencio Alonso, el ertzaina que sufrió un infarto que le provocó la muerte, mientras trabajaba en el operativo policial de los altercados en las inmediaciones del estadio.

Al acto, convocado por el sindicato ESAN de la Ertzaintza, al que estaba afiliado el agente fallecido, ha contado con la presencia de cientos de personas, entre ellas representantes de todos los sindicatos de la Policía autonómica, compañeros del homenajeado, así como representantes políticos.

La concentración se ha celebrado en el mismo punto en el que cayó desplomado el ertzaina, donde se ha colocado una fotografía de Inocencio Alonso, flanqueada por el emblema de la Ertzaintza y una bandera del Athletic.

Tras diez minutos de silencio de todos los presentes, se ha procedido a realizar una ofrenda floral y numerosas personas han colocado velas junto a la fotografía del fallecido, para volver de nuevo a guardar otros diez minutos de silencio y concluir el acto con una salva de aplausos.

ESAN exige volver al modelo anterior

En posteriores declaraciones a los medios, el secretario general de ESAN, Eneko Urkijo, ha reclamado un cambio en las condiciones laborales de los agentes de la Brigada Móvil, que realizan guardias de 14 horas.

Urkijo también ha señalado que "no tenemos el número suficiente de ertzainas para hacer frente (cuerpo a cuerpo) a un nutrido número de radicales que nos quieran atacar a los policías o a los ciudadanos o a los hinchas del equipo contrario". "Les guste o no hay que volver al modelo anterior (con lanzapelotas) porque es el único que se puede utilizar aquí en Euskadi", ha espetado.

Urkijo también ha precisado que "las pelotas que lanzábamos no eran para hacer daño sino para mantener distancias de seguridad" y ha agregado que "no puede ser entrar en el cuerpo a cuerpo con equipos que pesan 25 kilos, no son operativos".

El dirigente de ESAN ha opinado también que el Athletic Club "tiene que tomar medidas", al igual que los partidos políticos vascos "para desterrar la violencia del fútbol" porque "no podemos permitir ni un minuto más que un partido de fútbol o cualquier acontecimiento deportivo se convierta en una batalla campal".

Asimismo, Urjijo ha asegurado que fueron "los radicales de Herri Norte los que comenzaron todos los disturbios". "La acción de la afición rusa fue una acción reacción. Se sintieron agredidos y reaccionaron", ha dicho.