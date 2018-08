Sociedad

600 ovejas muertas arrastradas por el río en Cáseda

Agencias | Redacción

10/04/2018

Una crecida del río Aragón sorprendió a los animales, y solo 40 sobrevivieron. La Policía Foral investiga las causas.

Unas 600 ovejas que habría sido arrastradas por la crecida del río Aragón tras las últimas lluvias, a su paso por una finca situada en Cáseda (Navarra), han aparecido muertas en un lugar inaccesible, según ha informado la Policía Foral.

Este mismo cuerpo ha indicado que hay unos 40 animales que han sobrevivido al quedar en islotes una vez ha bajado el nivel de las aguas del río.

La Policía Foral ha alertado a la Confederación Hidrográfica del Ebro para su conocimiento, mientras se patrullan las orillas y presas de la zona con el fin de intentar localizar los animales.

El ganadero presentará denuncia en las próximas horas. Según ha denunciado, tenía al rebaño pastando en un terreno cedido por el Ayuntamiento, cuando la Confederación Hidrográfica del Ebro decidió desembalsar agua del pantano de Yesa, que originó la crecida. "No me avisaron. Si no, las hubiera quitado de allí y ¡ya está! Ahora nadie quiere asumir responsabilidades", lamenta en declaraciones realizadas a Euskadi Irratia.

La Policía Foral realizará una investigación que determine las causas de lo sucedido.