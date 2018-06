Juncker convoca este domingo una cumbre informal sobre inmigración en Bruselas

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha convocado hoy una reunión informal de trabajo con los líderes de varios Estados miembros de la Unión Europea (UE) para el domingo en Bruselas, a fin de abordar el asunto de la inmigración de cara al Consejo Europeo de la próxima semana.

"He convocado una reunión informal de trabajo sobre asuntos de migración y asilo el domingo para trabajar con un grupo de jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros interesados en encontrar soluciones europeas de cara al próximo Consejo Europeo", informó Juncker a través de la red social Twitter.

