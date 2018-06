Sociedad

Violencia machista

Instituciones y partidos muestran su rechazo por la puesta en libertad de 'La Manada'

Agencias | Redacción

21/06/2018

El Gobierno de Navarra ha anunciado que presentará un recurso a la decisión. El Ayuntamiento de Pamplona considera "indignante" la decisión.

El Gobierno de Navarra, que ejerce la acusación popular en el caso de 'La Manada', ha anunciado que presentará un recurso a la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra de dictar libertad provisional bajo fianza para los cinco condenados por abuso sexual en los Sanfermines de 2016.

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha afirmado que el Ejecutivo está trabajando ya en este recurso. "Nuestros servicios jurídicos ya se opusieron a la petición de libertad, dada la gravedad que tiene el delito", ha señalado.

Por su parte, la concejala de Igualdad y LGTBI del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña, Laura Berro, ha considerado "indignante" la decisión. A través de su perfil de Twitter, la edil ha afirmado que "esta Justicia es patriarcal" y ha asegurado que "defiende a agresores en lugar de a agredidas". "Es indignante, es violencia. Eso sí: no nos quedaremos calladas ni paralizadas", ha remarcado.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha considerado que la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra está "en las antípodas del sentir social". "Esta resolución, una vez más, se encuentra en las antípodas del sentir social mayoritario, que ha avanzado muchísimo en los últimos años en todo lo que tiene que ver con la censura de la violencia contra la mujer y que no va comprender en absoluto una resolución de esta naturaleza", ha declarado Erkoreka a los periodistas en Bilbao.

El Gobierno español ha reafirmado su determinación de trabajar para "conseguir la igualdad y la seguridad de las mujeres" tras conocer la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra. Un portavoz del Ejecutivo ha indicado que el Gobierno "no interfiere en las decisiones judiciales", pero "no puede olvidar que los hechos probados, por los que han sido condenados los miembros de 'La Manada', son gravísimos".

La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha calificado de "increíble, indignante y humillante" la puesta en libertad bajo fianza de los encausados.

Geroa Bai considera "incomprensible y vergonzosa la puesta en libertad provisional de los cinco miembros de 'La Manada'". "Estamos ante una sentencia que reconoce unos hechos que, aun no siendo considerados como agresión sexual -cuestión que no compartimos-, no dejan de ser unos hechos terribles y de una enorme gravedad, por lo que no podemos entender de ninguna de las maneras la puesta en libertad de los condenados", señala la coalición en un comunicado.

Podemos ha criticado que "el sesgo machista de la justicia golpea de nuevo a las mujeres" y ha exigido "mayor celeridad en los procesos, mayor protección a la víctima y juzgados especializados que asuman la violencia sexual para que no ocurran cosas como esta".

Por su parte, la secretaria general del PSN, María Chivite, ha considerado la decisión "una mala noticia que no es entendida ni compartida por la sociedad".

El Área de mujer de Izquierda Unida de Navarra (IUN) ha mostrado su "más absoluta indignación" ante la decisión. En este sentido, ha afirmado en una nota que "las mujeres y la sociedad Navarra en general saldremos a las calles una vez más para rechazar la violencia de género en todas sus expresiones".