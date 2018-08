Sociedad

En algunos productos de la UE

EE. UU. aumenta la vigilancia para controlar la bacteria E.coli

04/06/2011

Ha puesto su foco de atención en tomates, pepinos y lechugas de las áreas afectadas por un brote de la bacteria E.coli en la Unión Europea.

El Gobierno de EEUU ha anunciado que ha aumentado la vigilancia de las importaciones de tomates, pepinos y lechuga de las áreas afectadas por un brote de la bacteria E.coli en la Unión Europea (UE).

La Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) dijo en un comunicado que se mantiene en "contacto rutinario" con la Unión Europea y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) "para vigilar el brote actual de E.coli O104 y rastrear" casos en Estados Unidos.

"En respuesta al brote en Europa y como medida de precaución, la FDA estableció protocolos adicionales sobre las importaciones y en la actualidad ha incrementado la vigilancia de tomates frescos, pepinos, lechuga y ensaladas de las áreas" afectadas, dijo la agencia federal.

Tras varias pruebas a los productos, "la FDA no permitirá la entrada a EEUU de ningún producto que se determine que está contaminado, y si se detecta contaminación, tomará nota de futuros cargamentos para las medidas necesarias", advirtió.

"Conforme surja más información sobre el origen del brote, ajustaremos nuestros esfuerzos de protección de la salud pública, especialmente en la frontera", agregó.

La FDA consideró que el brote actual de la bacteria "no ha afectado el suministro de alimentos en EEUU" y señaló que "no hay razón alguna" para que los estadounidenses alteren sus hábitos de compra o de consumo de alimentos. No obstante, la agencia dijo que "se mantiene vigilante" para tomar las medidas apropiadas.

Por otra parte, la FDA dijo que las autoridades de salud pública de Alemania aún no han identificado el origen del brote de "E. coli", que ha provocado ya más de una decena de muertes en ese país.

Estados Unidos importa pocas cantidades de frutas y verduras de la UE, particularmente en esta época del año, debido a la poca longevidad de la mayoría de estos productos y su disponibilidad tanto nacional como de países de Centroamérica.