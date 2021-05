25/05/2021 15:12 Sociedad Crimen en Cáseda El autor de los disparos afirma que no recuerda nada de lo sucedido E. G. | EITB MEDIA Entretanto, los otros dos acusados han declarado que se enteraron de los disparos al escuchar las detonaciones y que no se percataron de cuándo su padre cogió la escopeta del coche. Escuchar la página Escuchar la página

Juan Carlos J., uno de los tres acusados por el triple crimen cometido en Cáseda en 2018 y autor de los disparos, ha afirmado en la segunda sesión del juicio con jurado, que no recuerda nada de lo que pasó una vez que cogió la escopeta del coche.

"Cuando saco el arma, ya no me acuerdo de nada", ha asegurado el acusado, quien ha apuntado que "en poco tiempo se terminó todo" y no puede dar más detalles sobre lo sucedido, porque en ese momento "tenía la cabeza nublada".

En este sentido, ha destacado que, "en el momento en que cojo la escopeta, con los nervios de la pelea, no sé qué me pasa por la cabeza".

Juan Carlos J. ha sido el primero en declarar en el juicio por el fallecimiento de Fermín J.E., de 50 años, y de dos de sus hijos, José Antonio y Cristian, de 20 y 17 años, a consecuencia de los disparos de escopeta que recibieron el 18 de septiembre de 2018.

Los tres fueron tiroteados por Juan Carlos J., de 53 años, quien acudió a Cáseda junto a sus hijos Juan Carlos y Emilio, con motivo de una disputa conyugal de su hija Amparo con Julián, hijo de la víctima de 50 años.

El acusado, para quien el fiscal pide 60 años de cárcel y la acusación particular, prisión permanente revisable, ha asegurado que aquel día habló con su hija por teléfono y le pidió que volviera a casa, ya que había vuelto a Cáseda para reanudar la relación con Julián, pero ha subrayado que no la amenazó, sino que únicamente quería hablar con ella.

Ha referido que las escopetas, cuchillos, navajas y palos llevaban días en el coche, porque los utilizaban para cazar, pero no eran para usarlos en la agresión, ha dicho. También ha comentado que, de camino a Cáseda con sus hijos, recibió una llamada de Amparo, a la que pidió que volviera a casa. En esa conversación, ha aseverado, le preguntó a su hija por qué volvía con Julián si "te tiene maltratada en todos los aspectos" y le dijo que "cuando os pille os voy a dar un cachete", tanto a ella como a su marido.

Juan Carlos ha apuntado que al llegar le dio "una colleja" a su hija y "un tortazo" a Julián, tras lo cual comenzó una pelea entre todos en la que recibió varios varazos en el cuerpo, ha declarado el acusado, quien ha negado que dijera a uno de sus hijos "saca, saca", en referencia a la escopeta y que otro de sus hijos le gritara "dispara, dispara" cuando ya tenía el arma en las manos.

El acusado ha mostrado en repetidas ocasiones su pesar por lo ocurrido. "Ojalá no hubiera sido así, lo siento muchísimo" por las dos familias, ha manifestado.

A los abogados de sus hijos ha explicado que, al coger la escopeta, no sabía que era la que estaba cargada y lista para disparar, algo que fue "mera casualidad".

Los otros dos acusados avalan su versión

Tras la declaración de Juan Carlos J. ha comparecido sus dos hijos, también acusados, que han confirmado la versión facilitada por su padre.

Juan Carlos J.J. ha afirmado que no vio quién sacó la escopeta del coche y ha negado que gritara a su padre "dispara, dispara". También ha dicho que tenía una buena relación con la otra familia, y Julián con él "era una bellísima persona, pero con mi hermana era un despreciable".

Su hermano Emilio ha comentado por su parte que, en el coche, las escopetas iban en el maletero y ha sostenido que, de haberlas visto, no se hubiera montado, porque "yo no me arruino la vida" de esa forma.

Emilio ha asegurado que el grito "saca, saca" fue dirigido por una de las víctimas, Fermín, a su hijo Cristian y se refería a una vara. Ha negado que fuera él quien sacara la escopeta del coche y que su hermano Juan Carlos animara a su padre a disparar.

Amparo J. exculpa a sus hermanos de los crímenes de Cáseda

La joven Amparo J. ha declarado como testigo y ha exculpado en su declaración a sus dos hermanos, Juan Carlos y Emilio, y ha afirmado que no se acuerda de gran parte de lo ocurrido aquel día.

Ha aseverado que su hermano Emilio, aunque estaba presente, no participó en los hechos y es "el único que no hizo nada", mientras que su hermano Juan Carlos "lo único que hizo es pegarse" con Julián. "No vengo a salvar a nadie, que se cumpla lo que se tenga que cumplir y se acabó", ha declarado.

La joven, que ha roto a llorar durante su declaración, ha comentado que Julián "me maltrata y me acosa" y por ello presentó denuncias por malos tratos, que fueron archivadas. Ante su llanto, su hermano Juan Carlos ha pedido salir de la sala, lo que no se le ha permitido.