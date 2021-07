01/07/2021 18:52

Sociedad

Seguridad

Entran en vigor las luces de emergencia V-16, que sustituyen a los triángulos

Agencias | EITB MEDIA

No obstante, hasta el 1 de enero de 2026 no será obligatorio utilizar este nuevo dispositivo, que contará con un sistema de geolocalización. Para colocarlo, no es necesario salir del vehículo.

La señal luminosa V-16 se utilizará en lugar de los triángulos. Foto: DGT